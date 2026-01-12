Ecología y deporte, los programas que más crecen en los intereses escolares

Ecología, deporte y comunicación. Crece el interés de los centros educativos gallegos de primaria y secundaria en estos temas, y lo demuestran escogiendo estos asuntos para desarrollar proyectos en colegios e institutos. Destaca sobre todo la

Contenido exclusivo para suscriptores Continúa leyendo con tu suscripción WEB Mensual 1 €/mes Antes 8,95€ Suscríbete Anual 24 €/año Antes 79€ Suscríbete ¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión