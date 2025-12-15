¿Derechos de los profesores o de los alumnos? Las notas de la segunda evaluación están en suspenso

Imagen de la manifestación de profesores en Ourense contra la precariedad laboral el pasado 29 de octubre MIGUEL VILLAR

La huelga de profesorado organizada por los sindicatos CIG y STEG ha puesto a colegios e institutos en un dilema: ¿derechos de los profesores o derechos del alumnado? Y es que el paro, previsto para mañana martes y para el miércoles, impacta de lleno en la organización de los centros, ya que esta semana se celebran los claustros de evaluación, la reunión de docentes para decidir las notas de la segunda evaluación.

Para la Consellería de Educación, «que a CIG estableza os seus días de folga precisamente nas xornadas da avaliación de trimestre non é froito da casualidade, senón unha proba máis de que non lles importan absolutamente nada os alumnos nin o sistema educativo. O seu único obxectivo é facer dano ao sistema, poñendo os seus intereses políticos por diante dos dereitos dos estudantes. É algo sen precedentes», dice el departamento autonómico.

Ahora, son las direcciones de los centros las que tienen que optar o bien por suspender la reunión, y dejar las notas para la vuelta de vacaciones, o bien hacerlas sin que acudan pocos o muchos profesores. La CIG es el sindicato con mayor representación en la escuela pública gallega.

En principio, en los colegios e institutos no hay una respuesta unánime. Consultados diferentes equipos directivos, parece que la opinión general es seguir adelante: «Nosotros lo hacemos según lo previsto —expresaba un director— porque las reuniones de evaluación no son un órgano reglado y no necesitan quorum». Otro aseguraba que los claustros se reforzarán «con el equipo directivo, sobre todo en los casos que falten los tutores». Inspección permite que sea la dirección de los centros la que determine cómo se hará la evaluación, porque, como recuerda una directiva de un instituto, «las fechas de evaluaciones están aprobadas por el claustro y el consello escolar» y «los padres tienen derecho a recibir información de sus hijos en las fechas acordadas». Desde San Caetano se insiste en que «os equipos directivos contan con ferramentas e marxe de manobra para garantir a avaliación do alumnado sen que iso interfira no dereito constitucional á folga».

Otros centros han optado por posponer la evaluación para después de Navidad, sin que eso tenga más repercusión en los alumnos y familias que tardar algo en ver las notas. Exámenes y pruebas ya han terminado y el alumnado no necesita retomar la evaluación a la vuelta.

Y hay incluso institutos donde la evaluación ya se ha hecho. Son centros que ajustan la entrega de calificaciones con un reparto de tiempo equilibrado a lo largo del curso, y en ese caso las notas salieron con el puente de diciembre.

Anpas Galegas, una de las dos grandes agrupaciones de familias de la escuela pública, secunda esta movilización porque considera que es en beneficio de sus hijos.

División en la acción sindical

La acción sindical en la escuela pública gallega está partida en dos. Por una parte, CIG y STEG están enfrentados frontalmente a la consellería, a la que exigen una reducción más rápida de las ratios, la vuelta al horario lectivo previo a los recortes del 2012, más profesorado de apoyo en los centros y otra serie de mejoras para el profesorado. Por otra parte, está el resto de sindicatos (CC.OO., ANPE, UGT y desde la pasada semana CSIF) que en octubre del 2023, a las puertas de las elecciones gallegas de febrero del 2024, firmaron un acuerdo con Educación para abordar todas las mejoras (horario lectivo, ratios, profesorado de apoyo y subida salarial) con un calendario de implantación que podría terminar en la década del 2030, aunque parece que habrá un empujón en las fechas.

CIG-Ensino y STEG entienden que los plazos y ofertas de la consellería son inaceptables y ha establecido un calendario de movilizaciones. En octubre hubo dos días de huelga y ahora los habrá de nuevo esta semana. La respuesta de los profesores en el paro de octubre no fue tan buena como esperaba la organización, que no quiso hablar de cifras; la Xunta indicó que el paro fue seguido por menos del 15% del profesorado. Lo que sí hubo fueron manifestaciones en diferentes puntos de la comunidad. Entonces, la CIG habilitó una caja de resistencia para los docentes, y así aportará entre 20 y 40 euros (según la antigüedad en el sindicato) por jornada de huelga a partir del tercer día. También organizaron las dos centrales sindicales la pasada semana un encierro en la consellería, que duró pocas horas, ya que fueron desalojados por la policía.