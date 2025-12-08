La Xunta premia a 16 colegios e institutos por su labor contra el acoso escolar

Imagen de archivo de un joven que presentó una denuncia por acoso escolar L. V.

La lucha contra el acoso escolar tiene premio y, por ello, la Xunta galardona a 16 colegios e institutos gallegos por sus iniciativas para mejorar la convivencia en las aulas. Por un lado, la Consellería de Educación entrega los premios ConVivimos a ocho colegios e institutos de la comunidad para reconocer el trabajo y el compromiso de su profesorado y alumnado a favor de la convivencia escolar y el bienestar emocional.

En la categoría de Primaria, el Colexio de Cervo recibe el primer premio; el CEP Plurilingüe de Riomaior (Vilaboa), el segundo; y el CEIP O Castiñeiro de Laza, se lleva el tercer premio. También hay mención de honor, que va a parar al CEP Plurilingüe de Louro, en Muros. El premio ConVivimos también tiene una categoría de premios para centros de ESO, bachillerato, FP, formación de adultos y enseñanzas de régimen especial, y esos galardones han recaído en el IES de Cacheiras (Teo), en el IES de Cotobade y en el IES Perdouro (Burela).

Frente al ciberacoso

El Gobierno gallego también entrega los premios Tolerancia cero contra o acoso, que buscan promover la participación del estudiantado en la lucha por los derechos humanos, contra el acoso y el ciberacoso y en el acompañamiento de las víctimas. El primer premio, dotado con 8.000 euros, lo reciben el Colexio de San Roque de Darbo (Cangas) y el IES Armando Cotarelo Valledor de Vilagarcía. El segundo premio, de 4.000 euros, llegará al Rosalía de Castro de Xinzo y al Instituto Lauro Olmo de O Barco; y el tercero, a centros de Monforte y Teo.