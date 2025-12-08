La Xunta premia a 16 colegios e institutos por su labor contra el acoso escolar

La Voz REDACCIÓN

EDUCACIÓN

Imagen de archivo de un joven que presentó una denuncia por acoso escolar L. V.

Educación galardona a centros de toda la comunidad que promueven iniciativas para concienciar al alumnado e involucrarlo en la lucha contra el bullying

08 dic 2025 . Actualizado a las 18:28 h.

La lucha contra el acoso escolar tiene premio y, por ello, la Xunta galardona a 16 colegios e institutos gallegos por sus iniciativas para mejorar la convivencia en las aulas. Por un lado, la Consellería de Educación entrega los premios ConVivimos a ocho colegios e institutos de la comunidad para reconocer el trabajo y el compromiso de su profesorado y alumnado a favor de la convivencia escolar y el bienestar emocional.

En la categoría de Primaria, el Colexio de Cervo recibe el primer premio; el CEP Plurilingüe de Riomaior (Vilaboa), el segundo; y el CEIP O Castiñeiro de Laza, se lleva el tercer premio. También hay mención de honor, que va a parar al CEP Plurilingüe de Louro, en Muros. El premio ConVivimos también tiene una categoría de premios para centros de ESO, bachillerato, FP, formación de adultos y enseñanzas de régimen especial, y esos galardones han recaído en el IES de Cacheiras (Teo), en el IES de Cotobade y en el IES Perdouro (Burela).

Frente al ciberacoso

El Gobierno gallego también entrega los premios Tolerancia cero contra o acoso, que buscan promover la participación del estudiantado en la lucha por los derechos humanos, contra el acoso y el ciberacoso y en el acompañamiento de las víctimas. El primer premio, dotado con 8.000 euros, lo reciben el Colexio de San Roque de Darbo (Cangas) y el IES Armando Cotarelo Valledor de Vilagarcía. El segundo premio, de 4.000 euros, llegará al Rosalía de Castro de Xinzo y al Instituto Lauro Olmo de O Barco; y el tercero, a centros de Monforte y Teo.