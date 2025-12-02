La OCDE señala como negativo que en España 9 de cada 10 docentes de infantil sean mujeres

Imagen del inicio de curso en un aula de infantil en A Coruña ANGEL MANSO

La educación infantil en España está muy extendida, es gratuita y la imparten profesionales titulados en la universidad con gran vocación, pero también acusa una fuerte feminización (menor en los cargos directivos) que debería ser corregida. Más o menos esto es lo que dice el Informe Talis Educación Infantil de la OCDE dedicado a esta etapa (de 3 a 6 años).

Talis es el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hecho con encuestas a las profesores y se realiza cada cinco años. Es la primera vez que el país participa en esta etapa (son 15 los Estados que se han apuntado) y lo ha hecho con casi 500 colegios.

Datos autonómicos

Talis Educación Infantil solo tiene datos particulares de Asturias, Cantabria, La Rioja, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias y Andalucía. Es decir, en estos territorios participaron más profesores y han podido obtener respuestas más ajustadas a su realidad. Galicia no tiene muestra independiente, por lo que los datos que se barajan en la comunidad son los generales del Estado español.

Feminización

Nueve de cada 10 profesores de infantil son mujeres en España. En el caso de la dirección, los hombres tienen un peso mayor, del 30 %, 22 puntos por encima de lo que les correspondería.

En general la presencia de maestras es masiva: del 99 % en Irlanda al 86 % en Dinamarca. Pero en general (y quitando los casos de Japón y Colombia), hay un porcentaje muy similar de directoras. Están peor que España en ese sentido Turquía y Marruecos (muchas maestras, poquísimas directoras). De las comunidades autónomas estudiadas por separado, en Canarias es donde hay más equilibrio: 84% de mujeres profesoras y 82 % de mujeres directoras.

Desde la OCDE se considera que la presencia masiva de mujeres en el aula en esta etapa no es bueno para «romper estereotipos de género y a mostrar que el cuidado y la enseñanza no son tareas exclusivamente femeninas». Además, la ausencia de maestros «limita la corresponsabilidad social». La encuesta de la OCDE indica que los varones que optan por educar en esta etapa se encuentran con prejuicios.

Excelente formación

Que la formación del profesorado en España, en general, es excelente, se confirma con el análisis de esta etapa inicial. La práctica totalidad de los claustros está formada por titulados universitarios. No es así en todas partes: en Alemania lo son solo el 68 % del profesorado y en Dinamarca, el 69 %.

En el aula de infantil apenas hay personal auxiliar en España. Sí profesores de apoyo (un 20 %) o docentes especialistas (un 15 %, en inglés, por ejemplo). En Finlandia hay un 56 % de asistentes/auxiliares, y en Israel, un 67 %.

Además, prácticamente todos los maestros (87 %) acude a cursos y talleres de forma sistemática para mejorar su formación en aspectos puntuales de la docencia o ampliar sus conocimientos en algún campo. Los niveles de autonomía en clase rondan el 100 %.

En clase, las profesoras inciden en fomentar la madurez del alumnado consolándoles cuando lo necesitan, y enseñándoles a compartir y ayudarse mutuamente, a la vez que diseñan juegos inclusivos. Animar a que hablen en alto y expresen sus ideas es también una práctica habitual (en cuatro de cada cinco aulas).

A la formación se suma la vocación, y casi todas las maestras (el 96 %) se sienten satisfechas con su trabajo, aunque detectan un mayor reconocimiento entre las familias de sus alumnos que en general.

Todo eso hace que muy pocas profesoras quieran dejar el trabajo, y como mucho lo valoran para pasar a primaria (el 34 %).

Escuela pública

Que el 76 % de las aulas de infantil estén en centros públicos en el conjunto del Estado hace que España tenga porcentajes similares a los modelos nórdicos, y garantice una cobertura universal de esta etapa que no es obligatoria, y por tanto el Estado no tiene obligación de financiar.

En Canarias son el 90 % de los centros y en La Rioja, el 70 %.