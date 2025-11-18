La UE destaca el esfuerzo español por la educación infantil y la FP

Imagen de archivo de alumnos de primaria a punto de entrar en el colegio, en este caso el Praza de Barcelos, en Pontevedra CAPOTILLO

Mucha educación infantil, con especial atención al alumnado vulnerable. Reducción del abandono escolar temprano (no seguir estudiando al terminar la ESO). Apuesta por las competencias docentes. Impulso de la FP. Todas estas son las fortalezas de España según el informe de la Unión Europea Monitor de educación y formación 2025. Pero no solo hay cosas positivas en el informe: el mercado de trabajo español no puede absorber su elevado número de titulados, lo que da lugar a la mayor tasa de sobrecualificación de la UE, y a la vez faltan profesionales del ámbito científico-tecnológico. Al mismo tiempo, la demanda de especialistas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) supera la oferta, mientras que la matriculación a nivel terciario es inferior a la media de la eurozona y está disminuyendo, lo que apunta a un desajuste entre la educación superior y la demanda del mercado de trabajo.

Falta interés por la tecnología

A medio plazo, la falta de profesionales altamente cualificados en el ámbito STEM es un problema. Según datos del Monitor, en el 2023, algo menos del 25% de los estudiantes de educación superior (universidad y FP superior) estaban matriculados en estas disciplinas tecnológicas, y eso es algo menos (1,2 puntos) con respecto al 2015. En la UE el porcentaje roza el 27 y de hecho la Unión Europea querría que se llegase al 32%. Por si estos datos no fuesen suficientes, el informe comunitario detecta una enorme desigualdad de género en estas disciplinas: solo el 28% de los matriculados son mujeres, por debajo del 32% de la Unión Europea y muy lejos de sus objetivos, que están en el 40%. Especialmente grave es la situación en el mundo TIC (informática y derivados) donde solo 16 de cada 100 estudiantes son mujeres. La situación española es mala en este punto, pero la UE señala que aunque no hay una estrategia específica en materia STEM, sí existe un Plan Nacional de Competencias Digitales del 2021, centrado en reducir la desigualdad de género, y refuerzo con fondos Next Generation.

Brecha en la alfabetización informática

En paralelo, demasiados alumnos suspenden en alfabetización informática y gestión de la información virtual. El Estudio Internacional sobre Competencia Digital (ICILS, por sus siglas en inglés) analiza estos aspectos en estudiantes de 14 años y en el 2023, la media española fue de 495 puntos, una cifra aceptable (la media de la UE es ligeramente inferior, de 493) pero que esconde un porcentaje de suspensos que alcanza el 44,4%, es decir, alumnos que no llegan al nivel mínimo; en la UE este grupo no pasa del 42,5%. «Esto significa —dice el Monitor— que demasiados alumnos no saben utilizar el ordenador para realizar tareas básicas y explícitas de recogida y gestión de información ni crear productos documentales sencillos». Para paliar estas cifras, el Gobierno ha puesto en marcha el Plan de Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo (Plan #DigEdu), que ha supuesto la distribución de 300.000 dispositivos portátiles y la instalación de sistemas interactivos en 240.000 aulas; son las comunidades autónomas las encargadas de distribuir este material, que se completa con la acreditación de las competencias digitales de 560.000 profesores.

Apuesta por la educación infantil

En lo que sí destaca positivamente España, según el Monitor, es en su esfuerzo en favor de la educación infantil y atención a la infancia, especialmente a los grupos más vulnerables. En el informe europeo no hay datos por comunidades, pero cabe resaltar que Galicia está en el grupo de cabeza en cuanto a alumnado en escuelas de cero a tres años, y que la gratuidad total de estas escuelas ha atraído a las mismas a los grupos más desfavorecidos y que más necesitan esta formación inicial. España tiene uno de los mayores porcentajes de niños en riesgo de pobreza (del 34% frente al 23% de la media europea), un porcentaje que ha aumentado desde el año 2015. Según resalta el informe, «España aborda la situación de estos niños y niñas mediante una reducción de las tasas y dando prioridad en la admisión, medidas que también están dirigidas a los niños y las niñas con necesidades educativas especiales».

Menos abandono temprano

Es una de las batallas más complicadas de librar: conseguir que los alumnos terminen la ESO y sigan de hecho en el sistema educativo hasta al menos los 18 años (y que completen las diferentes etapas). En el 2015 España tenía un 20% de abandono educativo temprano (ese es el nombre que se le da) y hoy es del 13%. Es cierto que la media europea está mejor (es del 9,4%) pero ahí también hay diferencias entre comunidades, y Galicia está entre el grupo mejor situado. Apoyo al alumnado vulnerable desde primaria, flexibilización de la FP básica e impulso de la FP de grado medio son, entre otras, algunas de las medidas que han tenido más éxito.

La FP está de moda

La FP es una de las grandes apuestas españolas. En general se observa que hay menos interés por la FP de grado medio que por la superior, una tendencia que puede estar cambiando, especialmente en territorios como Galicia, donde la formación profesional está empezando a considerarse una alternativa muy aceptable frente al bachillerato. En la UE es algo ya frecuente pero en España, con una tradición educativa distinta, el fenómeno es relativamente nuevo.

Pero los datos a 2023 siguen estando descompensados: el 26% de los estudiantes que siguen en el sistema al cumplir los 18 están en FP superior, frente a un escasísimo 7,7% en la Unión Europea. En cambio, solo el 40% de los alumnos optan por la FP de grado medio a nivel español cuando el europeo llega al 52%. La cifra española parece baja, pero lo cierto es que solo el 10% de los adultos españoles en edad e trabajar (de los 25 a los 64 años) tiene esa titulación, porcentaje que se multiplica por tres en Europa.

Pero la apuesta clara de España por la FP cambiará esta dinámica, especialmente por el auge de la FP dual (dual intensiva se llama ahora) y por los másteres de FP, que están consiguiendo modernizar el sistema laboral español.

Mal en PISA pero con menor caída por la pandemia

Otro asunto tratado es el nivel de competencias mínimas en alumnado de 15 años (a partir de datos del Informe PISA). En este capítulo, la UE da una de cal y otra de arena. Por una parte, hay poca excelencia entre el estudiantado (un mal que aqueja a Galicia, con niveles en general notables) y las competencias son débiles en las tres materias estudiadas (Lectura, Ciencias y Matemáticas), pero a la vez la caída de las cifras que se dio entre el 2018 y 2022 (después de confinamiento durante la pandemia) fue menor en España que en otros países de la UE. Sí se considera un problema el bajo nivel de excelencia (de 6 puntos en España y de 8 en la UE en Matemáticas, por ejemplo), lo que reduce el número de alumnado en carreras STEM, que tanto necesita Europa. Además, en el 2023 del Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS, por sus siglas en inglés), los alumnos españoles de 4.º curso de educación primaria obtuvieron unos resultados inferiores a la media de la UE (498 puntos en matemáticas frente a los 514 de la UE y 504 en ciencias frente a los 512 de la Unión Europea). Pero si en conocimiento científico-matemático España no está bien situada, sí se detecta una mayor estabilidad emocional entre los jóvenes, que se sienten más aceptados y valorados que la mayoría de los alumnos de la UE.

Fuerte identidad europea

Casi dos de cada tres estudiantes españoles de 2.º de ESO entiende el papel de las instituciones y los conceptos cívicos, y es de los países que menos brecha tiene en este sentido entre alumnos desfavorecidos y acomodados. También es el Estado con mayor porcentaje de adhesión muestra a la UE (el 90% frente a la media continental del 81%).

Control de los móviles en el instituto

Aunque cada comunidad autónoma decide si permite o no el uso de teléfonos móviles en el centro educativo, la mitad de los territorios (con Galicia a la cabeza) han prohibido su uso. Y aunque hay una percepción general de falta de control sobre los dispositivos, España está entre los países en los que hay más control parental: el 58% de los jóvenes declara tener un tiempo de límite de uso de las pantallas entre semana (en la UE solo lo afirma el 41%) y en fin de semana el 32% también tiene horario (frente al 21% de la media europea).