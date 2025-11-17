Xunta, patronal y sindicatos acuerdan regular la jubilación parcial de los profesores de la concertada

Representantes de la Consellería de Educación, de la patronal y de los sindicatos de profesores posan tras el acuerdo para la jubilación anticipada de los docentes de la escuela concertada

La Consellería de Educación, la patronal de la escuela concertada y cuatro de los seis sindicatos con representación en la comisión tripartita firmaron un acuerdo para que los profesores de esta red se puedan jubilar anticipadamente. El acuerdo indica que Educación asumirá los gastos derivados del contrato a tiempo parcial de la persona jubilada hasta que tenga derecho a la pensión íntegra. Para acogerse a este plan, el profesorado debe estar vinculado con el colegio concertado con un trabajo indefinido y a jornada completa durante al menos seis años, que además sean inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la jubilación parcial. Además, el período que medie entre la jubilación parcial y la total no puede ser superior a dos años.

La reunión, presidida por el director xeral de Centros e Recursos Humanos de la Xunta, Jesús Bértolo, permitirá a los profesores de la concertada a acogerse a la nueva regulación estatal. La comisión tripartita está formada además por las patronales del sector (Escolas Católicas, CECE y ACES y los sindicatos firmantes FSIE, UGT, CCOO y USO, que aglutinan al 90% de los docentes de la concertada, aunque CIG-Ensino y SNEP también forman parte de la comisión pero optaron por salir del acuerdo.