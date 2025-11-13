«El gran mito es que la IA es mágica, y de magia no tiene nada»
A CORUÑA / LA VOZ
EDUCACIÓN · Exclusivo suscriptores
César Poyatos, profesor experto en tecnología educativa, defendió ante los inspectores gallegos el uso de la IA para atender a la diversidad del aula13 nov 2025 . Actualizado a las 17:10 h.
César Poyatos Dorado (Madrid, 1977) es profesor de tecnología educativa en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), donde imparte Tic para la Sociedad Digital. Pero además de su labor en el aula, Poyatos es conocido