Más de 4.200 alumnos cursan estudios musicales en los conservatorios gallegos

Adrián Valiño / M. S. REDACCIÓN / LA VOZ

El Conservatorio Superior de Música de Vigo tiene 283 matriculados para el curso 25/26.
Profesores y estudiantes reclaman medidas para compaginar su formación musical con sus enseñanzas generales: «Os alumnos dos conservatorios son uns auténticos heroes que realizan un esforzo titánico»

10 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Pocas cosas pueden unir a un joven gallego con un jubilado de Londres o una madre de Senegal, pero la música y su efecto universal lo pueden conseguir. La comunidad gallega cuenta con más de 15

