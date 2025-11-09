Más de 4.200 alumnos cursan estudios musicales en los conservatorios gallegos
REDACCIÓN / LA VOZ
EDUCACIÓN
Profesores y estudiantes reclaman medidas para compaginar su formación musical con sus enseñanzas generales: «Os alumnos dos conservatorios son uns auténticos heroes que realizan un esforzo titánico»10 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Pocas cosas pueden unir a un joven gallego con un jubilado de Londres o una madre de Senegal, pero la música y su efecto universal lo pueden conseguir. La comunidad gallega cuenta con más de 15