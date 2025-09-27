Gasto familiar en educación: la concertada duplica a la pública

Alumnos de FP en clase en Ferrol JOSE PARDO

La Encuesta sobre el Gasto de los Hogares en Educación. Curso 2023-2024 que publicó esta semana el INE tiene, además de los datos conocidos sobre las comunidades autónomas, una derivada a partir de la división escuela pública, concertada y privada. El datos general es que una familia se gasta anualmente de media en España 837 euros por alumno si este estudia en la pública y prácticamente el doble, 1.604, si lo hace en la concertada. Estudiar en la escuela privada dispara hasta los 6.352 euros el coste de estudiante por año. En este dinero se suman los estudios reglados (matrículas y clases), los extras (comedor, transporte, madrugadores, alojamiento o clases de refuerzo), así como cuota de la AMPA, donaciones u otros gastos.

La última vez que el INE hizo esta encuesta fue con la pandemia, en el curso 2019/20. En ese momento, un alumno de la escuela pública costaba 664 euros al año a su familia; uno de la concertada, 1.252; y uno de la privada, 4.656 euros. El incremento en la escuela pública ha sido en cuatro años del 26 %, en la concertada subió algo más, un 28 %, y se disparó un 36 % en la privada.

La concertada, más contenida

Pero no solo varía el precio por tipo de enseñanza, sino que el crecimiento del coste ha sido exponencial en grupos muy variados. Sorprende la subida en la escuela pública y en la privada, es de suponer que por razones muy diferentes. Pero lo cierto es que un alumno en infantil y primaria en estos grupos paga muchísimo más que cuatro años atrás. La concertada parece algo más contenida, aunque con subidas superiores al 20 %.

Pero en la escuela pública, un alumno en edad infantil (de cero a seis años) ha pasado de costar a su familia cada año de 458 a 800 euros, lo que representa un 75 % más. En primaria la subida supone un 70 % más y se modera algo más en secundaria, con un 22 % de aumento. La educación superior es un 14 % más cara para los alumnos de la pública.

En la privada, por su parte, la subida en infantil es del 65 % y en primaria ronda el 86 %. Si en el 2019 una familia pagaba por la educación de su hijo de primero de primaria (de media) 3.644 euros, cuatro años después, en la misma etapa, la factura subía a los 6.771.

Un millón más de alumnos

En España, había en el curso 2023/24 casi 11,2 millones de estudiantes, según la citada encuesta, y de estos, el 68 % (unos 7,75 millones de personas) está matriculado en un centro público. Los que van a la escuela concertada son unos 2 millones (sobre el 18 % del total) y hay 1,4 millones (algo más del 12 %) que pagan la totalidad de la educación.

Cuatro años antes había un poco menos de alumnado, un millón de estudiantes, ya que la suma total estaba por debajo de los 10,2 millones de matriculados. Pero no solo cambió el número de alumnos, sino su distribución en las diferentes redes: en el 2019/20 la escuela pública tenía más éxito, con un 72 % de los estudiantes y la cien por cien privada era la alternativa menos recurrida, con un 10 % del total. El 17 % restante estaba en la escuela concertada. Como se ve, la red pública ha menguado en este tipo y aunque parte del alumnado se ha ido a la concertada, ha sido la privada la que más ha crecido porcentualmente, casi 2 puntos, lo que sorprende sobre todo con los costes que supone ahora para las familias.