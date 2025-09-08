Miles de estudiantes regresan este lunes a sus aulas: «Se levantaron a las siete de la mañana, ya listos para ir a clase»
DELEGACIONES / LA VOZ
EDUCACIÓN · Exclusivo suscriptores
Tras finalizar las vacaciones de verano, 302.843 alumnos, 4.000 menos que el año pasado, comienzan el nuevo curso escolar con disparidad de opiniones: «Es un sí y un no. Quiero ver a mis amigos, pero quiero seguir de vacaciones»08 sep 2025 . Actualizado a las 13:52 h.
Es primera hora de la mañana y por toda Galicia ya se escuchan los pasos inquietos y el griterío de millares de jóvenes. A diferencia de los últimos meses, no se trata de algún madrugón