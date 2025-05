La Xunta dotará a los centros de E-Dixgal de libros impresos para «avanzar nun modelo híbrido»

Presentación de los cambios en el libro digital de la Xunta Xunta | EUROPAPRESS

La Xunta quiere actualizar su programa E-Dixgal hacia un modelo híbrido, donde lo digital tenga peso pero no abandone totalmente el papel. Así lo explicaba este jueves el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para anunciar que «xa no vindeiro curso» habrá «unha serie de melloras no programa E-Dixgal co obxectivo de avanzar nun modelo de ensino híbrido, onde conviven en equilibro as novas tecnoloxías e o papel». Inicialmente, la Xunta dotará a los centros E-Dixgal de libros de texto, que se prestarán «de xeito gratuíto ao alumnado en función da renda familiar».

Los cambios se concentrarán en cinco grandes ámbitos, «identificados nun exhaustivo traballo de campo con consulta aos docentes e ás familias a través de reunións, cuestionarios e grupos de discusión». Estos ámbitos son: contenidos y materiales, formación del profesorado, bienestar digital del alumnado, seguridad y apoyo a las familias y optimización de la gestión del programa.

En este esfuerzo, Educación encargó a la empresa Sondaxe un estudio demoscópico que concluye que «máis de metade da poboación é partidaria dun ensino híbrido, que combine ordenador e libros de texto». Pero sin descuidar la tecnología, ya que se le otorga una importancia de 4,43 sobre 5 «á formación nas aulas sobre o uso dos dispositivos dixitais e de 4,37 ao papel dos docentes no uso destes recursos».

La primera fase de mejoras se aplicarán a partir de septiembre y se ampliarán en el curso siguiente, «unha vez que se aprobe a Lei de educación dixital actualmente en elaboración, que regulará el citado modelo híbrido y cuyo primer texto se prevé que estará para el mes de septiembre.

Contenidos y recursos

Con el curso que empieza este mismo año, los colegios de E-Dixgal podrán incorporar por primera vez hasta tres libros de texto en primaria «nas materias que elixan libremente», combinando y manuales en papel. «Será unha decisión voluntaria por parte de cada centro», recalcó el conselleiro. Para facilitar su adquisición, la Consellería les dotará de un fondo que se «prestarán de xeito gratuíto seguindo os mesmos criterios de renda» del banco de libros actual: hasta 6.000 euros de renta per cápita familiar, recibirán 3 libros; y de 6.001 a 10.000 euros, 2 libros como máximo.

En secundaria, donde ya hay textos y recursos digitales, habrá igualmente líneas de apoyo, atendendo así unha reivindicación das familias, que recibían gratis un ordenador pero no accedían a la ayuda a libros para el resto de materias. Las ayudas serán: para familias con renta per cápita de 6.000 euros o menos, 2 libros; las familias con rentas personales de 6.001 a 10.000 euros, un libro.

En ambas etapas, las familias con renta per capita de entre 10.001 y 30.000 euros se beneficiarán de las nuevas desgravaciones fiscales de la Xunta, que se van a poner en marcha por primera vez.

En paralelo, se ampliarán los contenidos propios para los profesores a través de cREAgal, «unha nova ferramenta xa en marcha na que o profesorado deseña e comparte recursos didácticos de elaboración propia».

Formación del profesorado

Los profesores van a contar, por su parte, con un itinerario formativo específico «vencellado ao desenvolvemento do modelo mixto, tanto a nivel metodolóxico como técnico». Formará parte del Plan anual de formación.

Bienestar digital

El bienestar digital es otro de los aspectos que recibe un impulso« a través dun plan cuxa elaboración iniciou a Consellería» esta misma semana. En él se concretarán acciones para «a prevención do acceso prematuro ou excesivo e para garantir o uso saudable, seguro e equilibrado da tecnoloxía nas aulas». Para hacerlo, la consellería contará con el asesoramiento de la Sociedade Galega de Pediatría.

Seguridad y gestión

Sobre la seguridad, «reforzaranse as actividades contempladas no Plan dixital de centro dirixidas ao alumnado sobre a navegación segura, a protección da privacidade e os riscos do mundo dixital».

Formación para las familias

También habrá más información y formación para las familias, asunto que en la encuesta realizada por Sondaxe se destacaba: «el 57% manifesta que non dispón de suficiente información sobre E-Dixgal». La Consellería diseñará acciones formativas para las escuelas de padres y madres, no solo en los centros educativos sino en los centros de recursos que tiene la Consellería, y que llegan a las principales ciudades gallegas.«Tamén se abrirán novas canles de comunicación, asesoramento e resolución de dúbidas».

Gestión del programa

Finalmente, habrá medidas para mejorar la gestión del programa con el refuerzo «da figura da persoa coordinadora E-Dixgal, á que se lle recoñecerá esta función coa redución horaria correspondente en prol da calidade do proxecto».