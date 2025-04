Un total de 14.150 alumnos de tres años empezarán el colegio en septiembre en Galicia

Foto de archivo de inicio de curso en el aula de infantil en el CRA Mestra Clara Torres, en Tui Oscar Vázquez

En septiembre se incorporarán a las aulas de infantil de los colegios ordinarios gallegos —no las escuelas de los más pequeños— un total de 14.150 niños de tres años, más de 200 menos que en el curso anterior siguiendo la tendencia negativa de estudiantes. Son tan pocos que dejarán libres una de cada tres plazas disponibles, ya que la oferta supera las 21.200; y eso que se ha bajado la ratio y en cada aula solo habrá 20 niños (frente a los 25 de hace tres años).

Paradójicamente, no todos los niños estarán en el colegio que sus familias desean. Hay más de un 3% que no ha obtenido plaza en el centro solicitado en primera opción, y muchos otros ya ni siquiera lo han pedido ante la seguridad de no contar con puntos suficientes para entrar. Es cierto que son los menos, tal vez tres o cuatro colegios por ciudad; el resto no ha logrado llenar sus clases.

La ocupación, que en el total gallego no alcanza el 67% de las plazas, es irregular: en Lugo como provincia es el 72 %; en A Coruña, el 70%; le sigue Pontevedra con el 63% y cierra el listado Ourense, muy cerca del 60% pero sin llegar a este porcentaje. Por ciudades, la mayor ocupación se da en Lugo (88%), A Coruña (86), Pontevedra (77), Santiago (74), Ferrol (73), Vigo (72) y Ourense (67).

En cuanto a las preferencias, el 96,6% encontró plaza en el centro deseado en primer lugar, con una horquilla que va del 92% en Lugo al 99% de Ourense, y en medio, un 93% en Pontevedra, sobre el 95% en Santiago y A Coruña y el 96% en Ferrol y Vigo.

El proceso sigue ahora con el período de reclamaciones y las listas definitivas el 15 de mayo. La matrícula va del 20 al 30 de junio para infantil y primaria y del 23 de junio al 7 de julio para el alumnado de ESO y bachillerato.