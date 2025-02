Las pruebas diagnósticas de primaria y ESO en Galicia serán los días 28, 29 y 30 de abril

Prueba piloto en Ourense sobre la realización de las evaluaciones diagnósticas en línea Xunta

La Consellería de Educación anunció que las evaluaciones de diagnóstico se harán los días 28, 29 y 30 de abril en Galicia en 4.º de primaria y 2.º de ESO por parte de todos los alumnos. La ley educativa en vigor, Lomloe, eliminó las polémicas reválidas ideadas por José Ignacio Wert y la Lomce en el 2013 (que se concibieron con cierto valor académico), pero mantiene una evaluación de diagnóstico anónima para los alumnos pero que determine el nivel general de la educación en todo el Estado y por territorios. La idea es que cada administración —es decir, las consejerías— sepa cómo están sus alumnos en el contexto general y lo pueda analizar por centro educativo. Esta información no puede hacerse pública de ninguna manera, pero sí servirá para que colegios e institutos puedan tomar medidas y las administraciones ayudarles a mejorar.

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, anunció este miércoles la fecha mientras participaba en una prueba piloto para hacer estas evaluaciones en línea a partir del año 2026. En este 2025 se seguirán haciendo con bolígrafo y papel, pero el objetivo es que a partir del próximo curso la prueba se haga en el ordenador. El pilotaje de las evaluaciones en línea se está realizando en 102 institutos de Ourense y Lugo y no tienen ninguna validez, solo comprobar si funcionan correctamente; de hecho, participan en el pilotaje los alumnos de 3.º de ESO, que ya conocen la prueba porque la realizaron el año pasado.

El sistema escolar gallego se pone a prueba Cristina Barral / Sara Carreira

Sí hay novedades este curso, ya que se amplía el número de asignaturas a analizar. En 4.º de primaria los estudiantes responderán a cuestiones de Matemáticas, Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura y Lingua Estranxeira, pero también de Ciencias Sociais y Ciencias Naturais. En 2.º de ESO las materias son las lenguas y las Matemáticas, pero se suman tres más: Xeografía e Historia, Física e Química, así como Bioloxía e Xeoloxía.

Judith Fernández recalcó que estas evaluaciones censales, en las que participan todos los alumnos de estos dos cursos, no tienen ninguna repercusión en el alumno: «Teñen un carácter informativo, formativo e orientador para os centros, que recibirán un informe de resultados sobre o conxunto do seu alumnado por nivel e por competencia avaliada», y no habrá ningún análisis particular por estudiante. «A información obtida ten unha finalidade estritamente diagnóstica, xa que os datos proporcionan unha información complementaria tanto aos centros como á Administración para deseñar accións específicas de mellora do sistema educativo», añadieron fuentes de la consellería.