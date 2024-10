Familias de la concertada de Ferrol protestaron ante el Consello Escolar de Galicia

Familias del CPR Cristo Rey de Ferrol protestando ante el Consello Escolar de Galicia cedida

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, compareció ayer ante el Consello Escolar de Galicia para hablar del inicio del curso, y en su alocución se refirió a la «normalidade» del arranque de las clases, enumerando cómo se ha aplicado el acuerdo firmado hace un mes con los sindicatos para la reducción progresiva de las ratios. Mientras eso ocurría en el interior, en el exterior había una veintena de personas que, armadas con pitos y pancartas, veían la situación de una manera muy diferente. Son las familias del CPR Cristo Rey de Ferrol, un centro concertado, que consideran «inxusta» la decisión de Educación de suprimir un aula para los niños de cuatro años.

Las quejas de las familias, agrupadas en la federación Concepción Arenal y lideradas por Patricia Pérez Marín, son claras: «Tras contrastar os datos do CPR Cristo Rey cos doutros colexios da cidade, existen tres centros que en 5.º de educación infantil contan con 24 alumnos fronte aos 25 de Cristo Rey Ferrol, con todo a estes tres centros non se lles pechou unha unidade aínda que teñen menos matrícula, o que supón un claro agravio comparativo». Añaden que además «hai que engadir outros incumprimentos das medidas de mellora derivados da aplicación ambigua do acordo [con los sindicatos] que establece entre os seus obxectivos implantar medidas que melloren o funcionamento do sistema educativo e que, precisamente, pretenden evitar o peche de unidades por falta de alumnado». Las familias del Cristo Rey seguirán con las movilizaciones en el futuro.

Por su parte, hay que recordar que ha habido movilizaciones también en Cee y Laracha por recortes en sus centros, así como una queja de CIG Ensino, el sindicato mayoritario de la escuela pública, asegurando que este año han recibido quejas de 120 colegios de infantil y primaria, una cifra mucho más alta de lo habitual.