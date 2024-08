Los colegios con alumnado especial de infantil y primaria tendrán más docentes de refuerzo

Sandra Alonso

El curso escolar en los ciclos de infantil y primaria arrancará el próximo 11 de septiembre en Galicia con un descenso de más de cuatro mil alumnos debido a la crisis demográfica, pero esta caída no se traducirá en un recorte de aulas, ya que Educación estrena el año lectivo rebajando el número máximo de alumnado por clase de cuarto de infantil a 20 escolares (cinco menos que hasta ahora). Esta medida supondrá el mantenimiento de 204 aulas, según confirmó el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante la presentación de las novedades del curso 2024/2025. De no tomarse esta decisión, calculó el conselleiro, el cierre de aulas llegaría a 900 en los próximos tres años.

Junto a esta medida, la más destacada, Rodríguez anunció que todo el alumnado de los ciclos de infantil y primaria que tenga necesidades especiales reconocidas con los preceptivos informes computará en la ratio por dos o por tres escolares, en función del grado de discapacidad. Esto implicará un refuerzo docente que la Xunta aplicará desde el inicio del curso. Los centros que vean incrementado su cuadro docente serán los encargados de organizar la atención educativa para, preservando su autonomía, «decidir a mellor opción pedagóxica coa que empregar esta dotación orzamentaria: desdobres tratando de evitar a ruptura de grupos preexistentes cando non sexa imprescindible, apoio dentro da aula, coeducación con dous profesores simultáneos en clase ou subrupos en materias instrumentais». Esta medida, apuntó el titular de Educación, convierte a Galicia en «pioneira» pese a señalar que «nunca será suficiente e hai moito camiño por percorrer».

El conselleiro también destacó que la ratio para mantener las escuelas unitarias baja de seis alumnos a cinco, con el matiz de que exista constancia de que en el ámbito demográfico de este centro hay menores de tres años suficientes para garantizar la matrícula en cursos siguientes. Otra de las novedades del próximo curso es que el alumnado que repite sí se contabiliza como uno más a la hora de calcular la ratio de cada aula. Avanzar en el acuerdo del 2009 para rebajar el número de escolares en los agrupamientos de varios cursos de infantil, que bajará de 18 a 14, es otro de los acuerdos que tendrá aplicación progresiva.

«Nunca antes comezamos un curso escolar cunha batería de medidas e novidades tan amplas e de tanto calado como as que facemos agora», destacó el conselleiro, que consideró estos cambios el inicio «da maior modernización do sistema educativo galego en trinta anos». Tras estos anuncios, el titular de Educación señaló que el número de docentes necesarios para aplicar todas estas mejoras aún no está cerrado, por lo que no desveló número alguno de profesionales ni de colegios beneficiados por esta medida. Sí insistió en que todo estará listo para el primer día de clase, el 11 de septiembre.

Román Rodríguez incidió especialmente en la buena salud del sistema educativo gallego en base a los resultados del informe PISA, que considera a Galicia la comunidad «máis equitativa», añadiendo también que, con el incremento de las retribuciones al profesorado, el sector ocupa le quinto lugar en escalafón salarial de España. Precisamente, el conselleiro agradeció «a altura de miras, a visión, a responsabilidade e o compromiso», de los sindicatos que firmaron este acuerdo. Además, recordó que las contraprestaciones económicas al profesorado «polo esforzo, formación e responsabilidade», ya se aplican desde enero, suponiendo un desembolso anual para las arcas autonómicas de 14 millones de euros.