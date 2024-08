«Se busca profesor de Bioloxía que también dé Música y Soldadura»

Alumno de FP en el módulo de Soldadura PACO RODRÍGUEZ

El sindicato ANPE denuncia que algunos centros educativos, muy pocos en realidad, podrían estar cometiendo alguna irregularidad a la hora de contratar a profesores interinos, y para ello se valen de una figura útil pero compleja como es la materia afín. El centro educativo busca un docente que pueda dar tres asignaturas poco vinculadas entre sí y hay un aspirante que se ofrece en esas tres materias tan dispares. ¿Un ejemplo? El caso de un instituto que buscaba un profesor de Bioloxía que también pudiera dar Música y Soldadura. Curiosamente, lo encontró. Es el cuarto año que ese docente da clase como interino en el instituto en cuestión, variando la oferta de materias que está dispuesto a dar y que coincide, cada curso, con lo que necesita el centro: en el 21/22 era Bioloxía, Física e Química y Tecnoloxía; en el 22/23 centro y aspirante optaron por Bioloxía, Física e Química y Música; en el 23/24 ya eran Bioloxía, Debuxo y Música y ahora, este año, la propuesta es de Bioloxía, Música y Soldadura.

Otro caso es el de un instituto que buscaba once profesores, uno de ellos que pudiese dar Xeografía e Historia y, en horas sueltas, Filosofía y Bioloxía/Xeoloxía, y otro que fuese de Bioloxía/Xeoloxía con ampliación a Filosofía y a Educación Física; además, a tres docentes se les pedía que apuntasen Debuxo como afín. O el caso del centro que necesitaba un profesor de Bioloxía/Xeoloxía, pero también de Inglés y Educación Física. Hasta en alguna ocasión se han incorporado especialistas, decir, profesores con o sin titulación que saben realizar alguna función de FP, como por ejemplo «tratamento de pedra». En un centro se espera que alguien que sea profesor de Tecnoloxía tenga capacidad para dar clase de Administración de Empresas y, como complemento, sea especialista en Tratamento de Pedra.

No hay un criterio estricto a la hora de elegir qué puede ser afín y qué no. Se entiende que hay flexibilidad dentro del ámbito: el científico (con Matemáticas, Debuxo, Tecnoloxía y por supuesto Bioloxía y Física); el lingüístico, con las tres principales lenguas y otras como Portugués o Alemán; y el social, que acepta Xeografía/Historia, Economía y también otras materias sueltas como Educación Física o Música

¿Con qué objetivo se hacen estas peticiones tan extrañas? Julio Díaz, presidente del sindicato ANPE en Galicia, explica que muchas veces para retener a un profesor interino que ha encajado especialmente bien en el centro; otras, simplemente para enchufar a alguien.

Ahora, muchas menos

Es cierto que la situación ha ido mejorando con los años, como explica Díaz: «As contratacións pouco lóxicas baixaron perfectamente un oitenta por cento nos últimos anos». De entrada, en el 2017 se limitó a dos el número de materias afines que se podían solicitar o incluir en la propuesta. Y ahora solo en el 17,8 % de los casos se presentan dos afines, y la práctica totalidad de los casos son muy razonables. Hay 229 solicitudes con este perfil (una materia principal y dos afines) y la mayor parte incluyen cosas como Matemáticas (materia primera), Física e Química (primera afín) y de Bioloxía e Xeoloxía (segunda afín); o tres materias del ámbito lingüístico, como Lingua Castelá e Literatura con las afines Francés y Lingua Galega e Literatura; en FP se dan propuestas como ser docente de Procesos de Xestión Administrativa y como afines, Economía y Administración de Empresas.

Puede haber situaciones algo forzadas en centros pequeños, pero en esos casos son más aceptables: «Nós nunca temos moi en conta os CPI —especifica Julio Díaz—, que ás veces teñen 16 profesores para 36 alumnos, e claro, por un par de horas á semana non van coller a un profesor de fóra e desaproveitar o que teñen». Es el caso de un CPI que buscaba un profesor de Educación Física con materias Lingua Castelá e Inglés como asignaturas afines; o el de otro que necesitaba a alguien de Matemáticas con Física e Química y también Francés.

Proceso ejemplar

El sindicato ANPE, que lleva años vigilando que se cumpla las normas en todo el proceso de contratación de profesorado, y en las oposiciones, recalca que en esta ocasión cambió algo muy importante: avisaron con tiempo a la Consellería de Educación. Julio Díaz se queja precisamente de esto: «Nós facemos cada ano o análise das materias afíns, pero como ata o de agora fixémolo co listado definitivo, a consellería dinos que xa non se pode facer nada. Pero este ano fixémolo antes, e avisamos á consellería dalgunhas situacións que nos parecían sospeitosas. Pero quitando mínimos cambios, o certo é que a adxudicación provisional apenas variou na definitiva. Non se fixo nada para evitar estas posibles irregularidades».

Para Julio Díaz es algo especialmente doloroso: «Dóeme porque sei que non hai un sistema de colocacións máis transparente que o galego en toda España, eu coñezo moi ben como se fai noutros lugares, porque ANPE é o primeiro sindicato en España e temos compañeiros en todas as comunidades autónomas, e o de Galicia é o mellor sistema. Por iso cremos que isto non se pode permitir».

Ni rastro del informe pertinente en caso de sumar tres materias

Cuando un centro pide un profesor con una especialidad y dos materias afines, la Inspección debe hacer un informe sobre la necesidad de esta propuesta. Así puede entenderse que una petición poco ortodoxa tenga sentido, y entonces cuenta con el informe favorable de la Inspección que justifica la elección de materias en un solo profesor. Los centros pequeños tienen muchas limitaciones y a veces parece aceptable que se hagan ciertas concesiones.

Pero, dice ANPE, nunca han visto ninguno de estos informes, algunas veces incluso lo han pedido sin ningún éxito. Ante la falta de control por parte de la Administración, este año han decidido tomar cartas en el asunto y hacer más comprobaciones para que no quede duda de la realidad de los centros implicados: «Comprobaremos as horas que eses profesores dan as materias afíns», apunta Díaz. Este cree que muchas veces ni siquiera se dan: se ofrecen para encontrar el profesor deseado y después simplemente no hay alumnado (o muy poco) que quiera cursarlas.

Y recuerda que la inclusión de materias afines diversas hace que la lista de interinos por puntos sea totalmente inútil, ya que se pueden pasar decenas de puestos hasta hallar el perfil deseado. «Están xogando co traballo da xente, que ao mellor podería ter un posto preto da casa e ten que percorrer media Galicia ou mesmo queda sen traballo».