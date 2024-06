Xunta y sindicatos se reúnen para analizar el desarrollo del acuerdo de educación y la legislatura

Reunión de los representantes del sindicato CIG-Ensino, el de mayor representación en la escuela pública gallega, con directivos de la Consellería de Educación (derecha) con el conselleiro, Román Rodríguez, en medio MONICA ARCAY CARRO

La educación gallega hace balance. Este jueves se reunieron los responsables de la Consellería de Educación con los sindicatos para analizar el desarrollo del acuerdo que firmaron el pasado otoño, estudiar los hitos que les esperan en la legislatura y anunciarles la convocatoria de una nueva mesa sectorial el próximo martes. En esta se analizarán las instrucciones transitorias para regular la FP a la espera de la normativa definitiva del Ministerio de Educación, FP y Deportes, que todavía no se ha publicado.

Los encuentros de esta semana, protocolarios y con la plana mayor de la consellería, no esconden las diferencias entre los dos lados de la mesa. Por una parte, los representantes del Gobierno gallego destacaron el cumplimiento de los acuerdos firmados en octubre, como la reducción de ratios en 4.º de infantil (3 años), que pasan de 25 a 20 alumnos por profesor, las mejoras salariales (que se materializaron en enero) y la simplificación de la carga administrativa; por otra, los sindicalistas, que están vigilantes con el cumplimiento del resto del acuerdo, especialmente en lo que afecta a los agrupamientos. Estos son una piedra angular del sistema educativo actual: en los centros pequeños, es habitual que se unan clases de cursos diferentes para aprovechar los recursos humanos; según el acuerdo firmado en octubre —en el que no estuvo la CIG, el sindicato mayoritario de la escuela pública gallega— la fusión de clases en distintos ciclos de primaria (los seis años se dividen en tres ciclos de dos cursos cada uno) o incluso con infantil supone automáticamente una reducción de la ratio de clase, y algunas AMPA están quejándose de que no hay información suficiente sobre qué se va a hacer en septiembre.

Proposta de módulos en 1.º en FP La Voz

Lo que sí ocurrirá en septiembre es que Galicia tendrá instrucciones para aplicar la nueva FP, a pesar de que el Gobierno del Estado no ha publicado todavía las suyas, de las que deberían emanar las gallegas. Por eso, lo que ha hecho San Caetano es generar unas instrucciones transitorias, que la directora xeral de FP, Eugenia Pérez, presentará el próximo martes a los sindicatos en una mesa sectorial.

Estas afectarán a los primeros cursos de los ciclos ordinarios y presenciales del régimen general (es decir, no llega a la FP dual ni a la modular de adultos). Hay dos aspectos a tener en cuenta: los nuevos módulos (asignaturas) con la reestructuración horaria que eso supone, y las horas de prácticas (y formación en centros de trabajo), que se duplican. Estos nuevos módulos son Itinerario persoal para a empregabilidade (FP básica) Sustentabilidade aplicada ao sistema produtivo e Inglés Profesional (en los ciclos medios y superiores), a la vez que se elimina el de Formación e Orientación Laboral, conocido como FOL. Sobre las prácticas, se podrán incorporar en primero «sempre e cando se cumpran as condicións establecidas nas instrucións. Representará como máximo 80 horas nos ciclos de grao básico e 200 horas nos ciclos de grao medio e de grao superior». La fase de formación en la empresa «será determinada por cada centro en función das características da oferta formativa, das particularidades dos sectores produtivos ou da dispoñibilidade de postos formativos e das condicións do alumnado», y si no se puede desarrollar en el puesto de trabajo «será desenvolvida no centro».