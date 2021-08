La alta demanda de matemáticos deja sin cubrir cientos de plazas de profesores

Matricularse en la carrera de Matemáticas, sin apenas desempleo, es una tarea ardua. La mayoría de las facultades exigen una nota de corte superior a 10 sobre 14, y si se trata de dobles grados, como Matemáticas y Física, se demanda una calificación de 13.

Lourdes se ha presentado a los exámenes y no quiere dar su nombre completo. Ha trabajado en una consultora y decidió concurrir a la oposición por su alta vocación docente y porque el grado de estrés y ansiedad que le generaban sus jefes se le hizo intolerable. «Las pruebas que se hacen no tienen nada ver con lo que te vas a enfrentar en clase. Pero lo que más me molesta es que hay gente que, habiendo caído en las oposiciones, puede enseñar gracias a que entran en la bolsa de trabajo de los interinos», alega.