El sindicato STEG pide al PSdeG que traslade a Madrid la problemática del profesorado técnico de FP con la Lomloe

Práctica de frio industrial en FP en el CIFP As Mercedes, de Lugo

14/01/2021 17:21 h

El Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galiza (STEG) trasladó este jueves al PSdeG su preocupación en torno a la situación de parte del profesorado técnico de FP tras la aprobación de la nueva ley de educación (la Lomloe). El problema afecta al personal que no cuenta con titulación universitaria, ya que se consideran un cuerpo a extinguir. Este profesorado se encarga habitualmente de especialidades muy prácticas, y aborda aspectos muy técnicos de su profesión que con frecuencia no tienen equiparación universitaria.

Durante un encuentro de alrededor de una hora con el portavoz de Educación del grupo parlamentario socialista, Luis Álvarez, los representantes del sindicato (Maica Couto y José Ángel Sánchez) expusieron la necesidad de encontrar una solución que garantice los derechos laborales de este colectivo, así como el mantenimiento de la calidad de la enseñanza pública.

Según STEG, desde el PSdeG les trasladaron que la nueva ley educativa trata de dar respuesta a una larga reivindicación de unificación de los cuerpos de profesorado y que será en su desarrollo cuando se traten de avanzar soluciones para esta problemática en concreto, reconociendo, según el sindicato, que no se posible prescindir de las especialidades afectadas.

Asimismo, el representante socialista les habría solicitado las soluciones planteadas por STEG para poder trasladarlas al responsable de educación del PSOE a nivel estatal. El sindicato le comunicó las mismas propuestas ya remitidas al Conselleiro de Educación.

STEG calcula que, según cifras proporcionadas por la Xunta, hay un total de 1.443 docentes (991 funcionarios de carrera y 452 interinos) que podrían ver mermados sus derechos como trabajadores del sector de la enseñanza, al no poseer una titulación que garantice su incorporación al cuerpo de profesorado unificado que prevé la Lomloe. En próximos días plantearán esta problemática también a representantes del BNG y el PPdeG.