Los jóvenes quieren más habilidades del siglo XXI en el aula

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 27/01/2020 09:28 h

La Cumbre Mundial para la Innovación en Educación (WISE, por sus siglas en inglés) presentó una encuesta realizada por Ipsos a 9.500 jóvenes de 20 países sobre cómo ven su educación y su futuro. ¿La principal conclusión? (en la web hay infografía en español) Que los jóvenes de 16 a 25 años sienten que deben cambiar las cosas pero creen que no han sido preparados para ello. Es decir, el 87% dice que asume que su generación tiene la responsabilidad de mejorar el planeta pero la mitad (52%) reconoce no sentirse preparado para comprender los grandes probleas sociales y el 57% asume que no tiene capacidad para encontrar soluciones.

Los problemas a los que hacen referencia son variados: pobreza, desigualdad social, cambio climático y acceso al empleo son, por esta orden, lo que más les preocupa en conjunto. Pero menos de un 20% reconoce estar involucrado activamente en su mejora. Parte de la culpa se la echan a la educación, que aunque consideran fundamental para prepararse para el futuro (el 89% así lo piensa) y asumen que les ha enseñado a cuidarse de sí mismos (64%) o cuidar de otros (58%), no la ven un vehículo para ser ciudadanos más activos y completos.

Eso explicaría que si bien el 80% está satisfecho con su educación, solamente el 27% se considera «totalmente satisfecho». Por ejemplo, a seis de cada diez les gustaría que sus docentes les dieran consejos sobre su orientación profesional, y que la forma de aprender estuviese más personalizada a las fortalezas y necesidades de cada uno; y la mitad de los encuestados echa en falta en las aulas la presencia de tecnología (incluyendo programación o inteligencia artificial, que solo tiene el 20% de los encuestados), creatividad, curiosidad y habilidades para la comunicación y la organización.

Los resultados más significativos de esta encuesta de WISE (la plataforma educativa de la Qatar Foundation) se incluirán en el trabajo realizado por Futures of Education de la UNESCO y la iniciativa CRI's Learning Planet.