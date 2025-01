El BNG alerta que el plan eólico «nace morto», y el PSdeG critica que llega «tarde e a rastro»

J.M. CASAL

El BNG consideró este martes que el plan eólico en el que trabaja la Xunta, y cuyo primer paso aprobó este lunes el Consello, «nace morto». El PSdeG, por su parte, considera que el proyecto iniciado por el Gobierno gallego llega «tarde e a rastro».

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la junta de portavoces, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, afirmó que el plan «non é máis que propaganda» y «nace morto», recordando que en la propia ley de acompañamiento de los Orzamentos se prevén «tantas excepcionalidades a ese plan».

«Prevén implantar e desenvolver tantos parques e proxectos fóra e á marxe dese plan que ao final non sei para que lles vai valer», reconoció Rodil, que enmarcó esta medida nun «exercicio máis de propaganda do PP para ocultar a súa política de depredación ao servizo e a favor dos intereses do lobby eléctrico».

El nuevo plan eólico buscará abaratar la energía a los concellos y la industria X. Gago

También en la rueda de prensa posterior a la reunión de portavoces parlamentarios, y en respuesta a preguntas de los medios, la viceportavoz del PSdeG, Elena Espinosa, criticó el «retraso de 20 anos» por parte de la Xunta para presentar un nuevo plan eólico que, en su opinión, llega «tarde e a rastro» después de décadas de bandazos «adiando e incrementando a inseguridade xurídica que provocou a paralización de case 70 parques eólicos».

Por todo ello, urgió al Gobierno gallego que se tome en serio la necesidad de dotar al sector de seguridad jurídica y de avanzar en la lucha contra el cambio climático.