Silleda destinará fondos a la compra de medicinas y alimentos para el Sáhara

lalín / la voz 20/07/2020 20:55 h

El Concello de Silleda seguirá colaborando junto a la asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui (Sogaps), al igual que en los últimos años. Sin embargo, la crisis sanitaria causada por la pandemia de covid-19 ha obligado a modificar los planes de ayuda, teniendo que enfocarlos ahora en otros ámbitos. En los veranos anteriores, la Asociación planteaba la iniciativa Vacacións en paz, que tenía por objetivo traer a niños de los campamentos de refugiados a Silleda para que pasasen en el municipio gallego la época estival.

Este programa ha tenido que ser suspendido por culpa de la pandemia, pero el Concello ha decidido realizar la misma aportación monetaria que en los pasados años. De ese modo, la suma de 1.500 euros originalmente planteada para organizar los viajes de dicha actividad se destinará ahora a la compra de medicinas y alimentos para el pueblo saharui.

«Pese á excepcionalidade deste ano consideramos que debemos seguir axudando a este colectivo que tan boa labor está a realizar en favor das persoas que residen nos campamentos de refuxiados de Sáhara», señaló el alcalde de Silleda, Manuel Cuíña. Junto con la presidenta de la asociación solidaria, Maite Isla, firmó el convenio para las resoluciones de este año en un encuentro al que también acudió la edila de Bienestar e igualdad, Ángela Troitiño.

«Somos conscientes do gran traballo que está a realizar esta asociación e xa que este ano non será posible traer aos nenos e nenas para pasar o verán alonxados das duras condicións de vida do deserto, seguiremos facendo a nosa aportación para o suministro de produtos básicos», explicaba la concejala. La presidenta de Sogaps, por su parte, agradeció la colaboración del Concello de Silleda con la asociación.