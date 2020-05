Silencio en los guardianes de la cultura

0

Cantaba Germán Coppini con sus Golpes Bajos aquel himno de «malos tiempos para la lírica». En estos días de pandemia se buscaron alternativas para la música confinada pero otras expresiones culturales quedaron silenciadas. La entrada en la fase 1 permitía reabrir museos, pero en su mayoría siguen cerrados. Este lunes se celebrará un atípico Día Internacional de los Museos, con estos guardianes del saber y del arte vacíos, sin nadie que les dé calor. La única excepción la protagoniza la Casa do Patrón de Doade, que desde hoy retoma su actividad, de martes a domingo en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, con sus más de 2.000 metros cuadrados de exposición en tres edificios y más de 4.500 piezas, además de atractivos naturales y patrimoniales añadidos como el castro.

El ecomuseo lalinense será el único faro en una tormenta perfecta para estos espacios. Y no solo hablamos del efecto causado por el coronavirus. Ya viven una enfermedad podríamos decir que contagiosa en Deza y Tabeirós-Montes. Cada año se reduce una oferta cultural imprescindible para divulgar el acerbo etnográfico, la riqueza artística o monumental de estas tierras. El último en desaparecer, el Museo do Títere en el Pazo de Liñares, mientras que el Museo do Pobo Estradense sigue en el limbo, sumándose el extinto Museo do Moble e da Madeira (Mome), ahora reconvertido en salón de actos. Tampoco parece que a corto plazo el Cetmo de Soutelo encuentre acomodo en el auditorio y ya ni hablamos de un proyecto fallido para la colección fotográfica de Virxilio Viéitez.

Otros espacios siguen con vida, lánguida en estos tiempos, pero sin fecha de apertura. Ocurre como el Museo Ramón María Aller de Lalín, donde quedó anclada la controvertida muestra de Luis Seoane y Maruja Mallo. Además paralizaron máquinas la Fundación Paco Lareo A Solaina de Piloño o la de Xosé Neira Vilas en Gres, que prevé reabrir su biblioteca y el museo este martes, o el Museo do Campo de Silleda. Y Carboeiro también espera por su reapertura.