David Gonzálezm técnico del EDM A Estrada: «Vamos a pelear por ser primeros»

17/02/2020 20:51 h

El EDM A Estrada cerraba con una nueva victoria la primera fase de competición en la Primera División de baloncesto. Solo dos derrotas encajadas, una de ellas en los despachos y la otra en la prórroga cuando a falta de doce segundos ganaban de tres puntos, que casi saben a triunfos. A pesar de la reestructuración de la plantilla, el regreso de David González al banquillo actuó como bálsamo para convertirse en una de las sorpresas de la liga, clasificándose por méritos propios, con un juego de calidad, para disputar la segunda fase ante el Ferrol, Narón y Bosco. Y con toda una declaración de intenciones: «Vamos a pelear por ser primeros». Palabra de entrenador.

David González reconocía ayer que no esperaban cuajar una primera parte de la competición a este nivel, donde «solo circunstancias extrañas impidieron que firmásemos un pleno de victorias. Desde septiembre hasta ahora en febrero hemos estado a un nivel realmente alto». El entrenador estradense destacaba que «nunca pensé que la idea de juego que queríamos inculcar calase tan rápido entre los jugadores, lo normal es que ahora, en la recta final de la primera fase, fuese cuando lograsen ese nivel», apuntaba González.

«Estamos todos muy contentos no solo con las victorias sino con los entrenamientos y la implicación de toda la plantilla», incidía el técnico, resaltando que «de las derrotas se aprende para sacar conclusiones de dónde puedes fallar y corregir, pero con las victorias siempre se consigue crecer y aumentar la ilusión». Para González uno de los hechos fundamentales al hacer balance hasta la fecha de la competición radica en que «hubo una adaptación, perfecta, de la idea que exijo y el talento ya lo tienen». Todo ello además con cambios en la composición de una plantilla que en la actualidad está integrada por once efectivos, tras hacerle ficha a Miguel Sanluis, que debutaba en el último partido de esta primera fase. El EDM A Estrada ganaba por 53-57 al Seis do Nadal.

Un partido dominical donde hubo muchos minutos para determinados jugadores, casi a modo de entrenamiento fuerte para dar continuidad hoy en una nueva sesión, así como miércoles y viernes, ya que habrá parón en liga. La segunda fase de la liga comenzará entre el 29 de febrero y 1 de marzo, aunque todavía resta el sorteo para los emparejamientos y las fechas.

«Estamos manteniendo una línea increíble ya desde el partido de pretemporada ante Vilagarcía, que ganamos y la verdad es que no me esperaba sacar estos resultados tan pronto». «Nos gusta ser ambiciosos aunque somos el equipo que somos, ahora debe desvelarse el nivel del resto y todo es una incógnita, pero vamos a ir a por todas», dijo David González. Sabe que enfrente tiene proyectos deportivos diseñados para subir a la liga EBA, como Narón o Ferrol, además con la competencia local entre ambos clubes como acicate. «Debemos tener respeto porque hay equipos con júnior o zonal mientras nosotros somos los once que somos», destacaba.

En esta segunda fase el ganador de cada grupo pasa a ser semifinalista, mientras el segundo se enfrenta con el tercero del otro grupo y viceversa. Después se fija el nuevo cuadro donde los dos primeros suben a liga EBA. «No damos nada por perdido, creo que somos un equipo competitivo y respetado aunque hay tres o cuatro ciudades con proyectos hechos para subir», sentenciaba un ilusionado González.

El conjunto femenino sigue líder tras ganar a domicilio al Marín Peixegalego

Si el conjunto masculino no para de dar alegrías a la afición estradense, otro tanto ocurre con el femenino de Segunda División. En la última jornada firmaba una nueva victoria, en este caso a domicilio por 36-53 frente al Marín Peixegalego. Con estos dos nuevos puntos se mantienen en el liderato con treinta puntos, los mismos que el Barbadás, que marcha segundo en la clasificación. Una buena trayectoria que augura la posibilidad de regresar de nuevo a la Primera División, aunque todavía restan bastantes jornadas de la liga regular. El EDM A Estrada femenino cosechó ya trece victoria por tan solo cuatro derrotas.