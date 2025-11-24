El alcalde de Agolada, Luis Calvo, anuncia su dimisión

Luis Calvo, el hasta ahora alcalde de Agolada, inhabilitado por nueve años por prevaricación. Ramón Leiro

Cuando se cumplen dos semanas de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condena al alcalde de Agolada, Luis Calvo Miguélez, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa, este anunció su dimisión a través de un comunicado en su cuenta de Facebook esta tarde. El regidor del Partido Anticorrupción y Justicia (PAYJ) declaró que presenta su renuncia porque «o BNG solicita a súa execución inmediata» a través de la Lei del Régimen Electoral General (Loreg), la cual establece que los condenados por sentencia por delitos contra la administración pública son inelegibles.

No obstante, aunque Calvo señala que la sentencia no es firme, lo cierto es que el alto tribunal gallego confirmó el pasado 20 de noviembre que no se presentó recurso alguno contra este dictamen, por lo que «se declara su firmeza». Por tanto, el TSXG solicita la devolución de los autos «a la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, junto con la resolución dictada por este tribunal en grado de apelación, a fin de que pueda tener lugar su cumplimiento y ejecución».

En su misiva, Luis Calvo acusa a PP y BNG de repartirse el Concello «como un queixo», acusándolos de «intentar mercar a dous concelleiros do PAYJ». También cargó contra la inversión de la Xunta en el municipio, recalcando que «grandes obras fixemos e vanse seguir facendo». Por último, deseó suerte al teniente alcalde de Agolada, Óscar Val García, quien ejercerá provisionalmente de regidor. «Volveremos vernos nas urnas», concluyó.

Proceso judicial

A principios de noviembre, el TSXG estimaba parcialmente el recurso presentado por Luis Calvo contra una sentencia de la Audiencia de Pontevedra. El alto tribunal gallego absolvía al regidor de un delito de falsedad documental en relación con la orden de precintar unas obras en la empresa Lácteos Farelo y dejaba en nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del sufragio pasivo la condena por un delito de prevaricación administrativa. La sentencia de la Audiencia de Pontevedra, que no fue firme, se dio a conocer el pasado mes de abril y Calvo continuó ejerciendo como regidor.