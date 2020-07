Blanco lamenta el «mal perder» del PSOE y la actitud de Cuíña por el apoyo al PP

0

La Voz de Galicia

Lalín / la voz 15/07/2020 20:16 h

El portavoz del Partido Popular de Lalín, Javier Blanco, lamentó ayer el «mal perder» del PSOE local, así como la actitud del coordinador de CxL, Rafael Cuíña, tas los resultados cosechados por su partido en Galicia y en especial en el municipio. Recordó que duplicaron los votos del resto de formaciones políticas juntas. «Só dende o desgusto máis profundo», dice, se podían producir críticas a los votos alcanzados por el PP, con las que demuestran -según Blanco- «o rancor cos veciños que rexeitaron as propostas socialistas e a xestión do Goberno do Estado».

Blanco pidió a los socialistas que «non volquen as súas frustracións coa formación que apoiaron moi maioritariamente os veciños de Lalín» y que se pregunten el motivo de ser tercera fuerza. Respecto a Cuíña, lamentó que vuelva a «tentar facer do torto dereito; sabe que os resultados son un espaldarazo ao traballo de Feijoo, de Román Rodríguez e ao goberno de Lalín».