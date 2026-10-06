El Constitucional dará hoy luz verde definitiva a la vuelta de Puigdemont en plena cuenta atrás electoral

Carles Puigdemont, en una imagen de archivo. David Borrat | EFE

El Tribunal Constitucional se dispone a despejar este martes el último gran obstáculo jurídico para el regreso a España de Carles Puigdemont. La mayoría progresista del tribunal aprobará previsiblemente en las próximas horas la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación del procés y fijará una doctrina que dejará al expresidente catalán pendiente únicamente de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena la traslade a su causa y levante la orden nacional de detención que todavía pesa sobre él.

La decisión llegará en un momento político difícilmente más cargado de simbolismo. Apenas unas horas antes, Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales para el próximo 29 de noviembre después de que Junts, el partido de Puigdemont, negara al Gobierno los votos necesarios para convalidar sus decretos sobre vivienda. La negativa de los independentistas terminó convirtiéndose en el detonante utilizado por el presidente para poner fin a una legislatura que había nacido precisamente del pacto con Junts y de la aprobación de la ley de amnistía.

El levantamiento de la orden de detención permitiría además a Puigdemont regresar a España y participar personalmente en una campaña electoral apenas unas semanas después. Incluso dejaría abierta, aunque hoy no figure entre sus prioridades y sea una posibilidad puramente hipotética, la opción de concurrir a las generales. El expresidente ya podía presentarse pese a estar procesado, como hizo en las catalanas del 2024, pero la desaparición de la orden de arresto le devolvería una capacidad de presencia y visibilidad política de la que carece mientras permanezca fuera de España.

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Ese choque político no alterará, sin embargo, el calendario del Constitucional ni el sentido de una decisión que está prácticamente decantada desde hace dos semanas. En el tribunal sostienen que los acontecimientos parlamentarios y electorales no pueden modificar una deliberación ya señalada. «La política nunca entra en el pleno», resumen fuentes de la corte de garantías. La convocatoria electoral tampoco ha llevado a reconsiderar una doctrina que cuenta con siete votos frente a cinco y que obligará al Supremo a revisar su negativa a perdonar la malversación.

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El pleno tiene formalmente ante sí dos recursos de amparo distintos, los de Jordi Turull y Dolors Bassa, pero será este último el que previsiblemente marque desde este martes el camino jurídico para todos los demás.

La ponencia de Bassa ha sido redactada por el propio presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y es la que contiene la formulación más contundente contra el criterio empleado hasta ahora por la Sala de lo Penal del Supremo. El texto considera que los magistrados realizaron una interpretación de la ley que terminó dejando fuera de la amnistía precisamente uno de los delitos que el legislador pretendía incluir.

El Supremo había rechazado amnistiar la malversación al entender que los dirigentes del procés obtuvieron un beneficio personal porque utilizaron fondos públicos para unos gastos que, de otro modo, habrían tenido que asumir ellos mismos. También apreció una posible afectación a los intereses financieros de la Unión Europea.

Conde-Pumpido rechaza ambos argumentos. Su propuesta sostiene que el Supremo realizó una interpretación «extensiva, contraria al espíritu y finalidad» de la norma y considera que las resoluciones impugnadas incurrieron en una interpretación impredecible de la ley. La consecuencia jurídica que propone es especialmente clara: anular las decisiones de la Sala Segunda, retrotraer las actuaciones y ordenar que se declare amnistiada la malversación con el «carácter preferente y urgente» previsto en la propia norma.

Por eso la elección de Bassa para fijar la primera doctrina no es menor. Su recurso permite que sea el presidente del Constitucional quien establezca la argumentación que después deberá proyectarse sobre el resto de afectados.

Nuevo criterio

El recorrido del recurso de Turull ha sido bastante más accidentado. Su ponente, José María Macías, uno de los magistrados del bloque conservador, llevó al pleno del pasado 22 de septiembre una propuesta favorable a confirmar la decisión del Supremo y rechazar el amparo. La mayoría de siete magistrados frente a cinco tumbó aquel texto y obligó al ponente a redactar uno nuevo conforme al criterio vencedor.

Macías lo hizo. Su segunda propuesta ya admitía el recurso de Turull, declaraba vulnerados sus derechos fundamentales y anulaba las resoluciones que habían impedido aplicarle la amnistía. El magistrado asumió así el resultado decidido por la mayoría aunque personalmente siguiera discrepando de él y reservara sus argumentos iniciales para un voto particular.

El problema ha surgido después con la redacción definitiva. La mayoría ha pedido nuevos cambios en la ponencia, especialmente para endurecer la censura al Supremo y aproximar el fallo al elaborado por Conde-Pumpido en el caso Bassa. Macías ha decidido no asumir esas modificaciones y retirar su propuesta de la votación. Su discrepancia ya no afecta esencialmente al resultado, que acepta redactar conforme al criterio mayoritario, sino al tono y a determinadas descalificaciones jurídicas de la actuación de la Sala Segunda que considera que deben ser asumidas por quienes realmente las sostienen.

El movimiento no amenaza en absoluto la decisión de este martes. Macías ha ofrecido dos salidas. Una posibilidad es mantener formalmente la ponencia para otro pleno, aunque su recurso podría acabar perdiendo objeto si antes el Supremo aplica la doctrina constitucional a Turull. La otra consiste en que el asunto pase a otro magistrado que redacte una nueva sentencia. En cualquiera de los dos escenarios, Bassa permitirá dejar resuelta desde hoy la cuestión central.

Hay además una peculiaridad procesal relevante. Turull y Bassa fueron condenados en la sentencia del procés y recurren contra decisiones del Supremo que mantuvieron sus penas de inhabilitación al negarles la amnistía. Si el Constitucional anula la resolución común que sustentó esa negativa y el Supremo ejecuta inmediatamente la nueva doctrina, no será imprescindible recorrer desde cero el mismo camino con cada condenado.

La situación de Puigdemont es distinta. Él no fue juzgado ni condenado porque abandonó España en el 2017. Continúa procesado por malversación y sujeto a una orden nacional de detención dictada en la causa que instruye Pablo Llarena. Por eso la sentencia del Constitucional sobre Bassa no borrará automáticamente este martes la orden de arresto del expresidente. Sí dejará prácticamente decidido el criterio que deberá aplicar el instructor.

El Constitucional establecerá que la malversación vinculada a los gastos del procés entra en la ley de amnistía. Si la sentencia contiene, como se espera, una doctrina suficientemente clara y generalizable, el Supremo ya ha dado por hecho que no será necesario esperar a que la corte de garantías resuelva uno por uno todos los recursos pendientes.

A partir de ahí, la pelota pasará a Llarena. El instructor podrá aplicar esa doctrina a Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, todos ellos procesados y no juzgados, mientras que la Sala de lo Penal deberá hacer lo propio con los dirigentes que sí fueron condenados, entre ellos Oriol Junqueras, Turull, Bassa y Raül Romeva. Para los primeros, la consecuencia esencial será el levantamiento de las órdenes de detención. Para los segundos, la desaparición de las penas de inhabilitación que todavía estén cumpliendo.

Fuentes conocedoras del procedimiento consideran probable que Llarena actúe con rapidez una vez reciba formalmente la sentencia y compruebe el alcance de la doctrina constitucional. Puede hacerlo directamente o abrir previamente un trámite de alegaciones a las partes, lo que condicionará que la vía quede despejada en cuestión de horas o necesite algunos días más.