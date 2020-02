Guía carnavalera para el finde en las comarcas

0

Este fin de semana la lista de actos de Entroido es muy variopinta. En Lalín, la agrupación O Naranxo celebra hoy el Vermú de Señoritas que este año cumple una década. A las 12.00 horas tendrá lugar el encuentro y posado de señoritas y señoritos en el Café Camilo y la apertura de una exposición de carteles.

A las 14.00 horas carpa do Cocido The Suite Band anima la sesión vermú. Pasadas las tres de la tarde está prevista una comida de los participantes. Ayer estaban apuntados 200 al ágape. A las 17.30 horas se elige de Miss y Míster Señorita y a las 17.30 sigue la fiesta con música y animación de Enfant Bello. A las 21.00 horas en la taberna Alola está previsto que tenga lugar el cantado de las coplas del Entroido y se inicia la procesión por los bares de la villa de Santo Torrisco que acabará depositado en la cervecería O Segrel. Los que queden con ganas de fiesta podrán seguir bailando con la charanga Leña Verde que empezará a tocar por la zona de los vinos a eso de las 21.00 horas para continuar con un concierto en la carpa do Cocido.

También hoy, en el Casino de Lalín tendrá lugar a partir de las 22.00 horas un baile con Habana Feeling. El precio de la entrada es de cinco euros para los no socios y gratuita para los socios.

El domingo, en el barrio de A Cacharela arranca la fiesta a eso de las 17.00 horas. Habrá postres tradicionales y licores. La música amenizará también el baile de disfraces y los más pequeños podrán disfrutar de los juegos populares de Paporrubio realizados por Luchi Iglesias. A lo largo de la tarde harán su entrada en escena los cacharelos. La fiesta está previsto que se prolongue hasta la media noche y un poco antes, a las 232.30 horas empezará a tocar en la carpa do Cocido la orquesta Ciclomanía que animará la verbena hasta las 2.00 horas.

En A Bandeira (Silleda) se celebrará hoy a partir de las 16.00 horas el desfile carnavalero acompañado por los Xenerais da Ulla, que en la Praza da Feira realizarán después un atranque, tanto infantil como adulto.

En Silleda, a partir de las 20.00 horas en la Praza Juan Salgueiro (antigua Praza da Feira Vella) tendrá lugar el concierto de Entroido Clásicos á galega con Suso Vaamonde y la Banda de Música de Silleda. Le seguirá una cena y un baile de disfraces en una carpa dotada de calefacción. Mañana domingo habrá un desfile de disfraces por las calles de la villa y un concurso desde las 17.00 horas. Rodeiro celebra 17.30 desfile de Entroido desde la avenida Gumersindo Areán y a las 19.00 fiesta de disfraces y concurso con premios en la carpa.

En Agolada habrá un desfile de Entroido a las 17.00 horas desde el colegio público a la Praza do Concello. Gratificaciones para todos los participantes. Hoy, en A Eira da Xoana se celebra a las 14.00 horas una comida de confraternidad y la elección de María Antonia Pérez Rodríguez como Raiña Lupa a las 16.00 horas con una fiesta en Ramil.

En Soutelo de Montes (Forcarei) habrá hoy un pasacalles desde el pabellón a la Praza dos Gaiteiros, donde a las 17.00 horas se celebrará la Boda Entroideira de Belén Jestevan e Migheliño en la praza dos gaiteiros y cena baile a partir de las 21.30 horas. En Forcarei, de 11.00 a 14.00 horas hay un taller de disfraces y maquillaje para niños y adultos en el centro social de Forcarei. El domingo la charanga Charanghaitos tocará por las tabernas de Soutelo a partir de las 13.00 horas y a partir de las 16.30 horas por las de Forcarei. Y de 17.00 a 19.00 horas un baile de Entroido en la Praza da Igrexa.

En Vila de Cruces hoy tendrá lugar un taller infantil de elaboración de disfraces para niños a partir de cinco años, de 17.00 a 20.00 horas en el Auditorio.

En Ollares (Cruces) hay hoy baile en una carpa a partir de las 22 horas con premios a los mejores disfraces y en Piloño (Cruces), el domingo, a partir de las 16.00 Entroido con el Vello dos Cornos, Xenerais y otros personajes tradicionales. Se sorteará un cerdo. En A Estrada hay una fiesta infantil hoy de 16.30 a 19.30 horas y gratuita, con juegos, talleres y merienda en el Samaná y mañana, desde las 17.30, un baile de mayores en la residencia con el dúo Galín. El casino celebra el domingo un festival infantil a partir de las 17.00 horas.

El domingo es el entroido tradicional en Santa Cristina de Vea con encontro de los Xenerais a las 19.30 horas en el campo da festa. Hoy celebran su Entroido Sabucedo y Ouzande y en Cerdedo , el domingo, hay desfile y concurso de disfraces a las 17.00 horas en el pabellón.