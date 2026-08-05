Un hombre de 39 años muere en Vilagarcía en un accidente de tráfico cuyo segundo implicado huyó

M. IRAGO

La lacra de los accidentes en carretera acaba de cobrarse una nueva vida, en esta ocasión en Vilagarcía. Un hombre de 39 años, vecino de la capital arousana, falleció a primeras horas de esta mañana en el Hospital do Salnés, adonde había sido trasladado a raíz de una violenta colisión entre dos vehículos que tuvo lugar en la avenida de Cornazo, minutos antes de las cinco de la mañana. La víctima, que a raíz del impacto se vio atrapada en el interior del automóvil que conducía, permanecía inconsciente y tuvo que ser excarcelada. En su rescate colaboraron el servicio municipal de Emerxencias de Vilagarcía, cuya sede se encuentra a unos metros del escenario del siniestro, y los bomberos del consorcio provincial destinados en la ciudad. Aunque una dotación del 061, movilizada por el 112 consiguió mantenerlo con vida y conducirlo al área de Urxencias del centro médico comarcal, su precario estado impidió que el herido pudiese remontar la gravedad de las lesiones que sufría. El turismo de la persona contra la que chocó se hallaba también en la calzada, volcado sobre uno de sus laterales. De su ocupante no había rastro.

Emerxencias y los bomberos de Vilagarcía rescataron a la víctima, que permanecía atrapada en el interior del vehículo, aunque no pudo superar las graves heridas que sufría

Por la posición y los tremendos daños que muestran los vehículos se deduce que ambos colisionaron de forma frontal. El que pilotaba el fallecido descendía una cuesta que remontaba el segundo automóvil, el que sufrió el vuelco y fue abandonado. La avenida de Cornazo, cuya denominación oficial es PO-301, figura entre los puntos negros tradicionales de la red viaria de Vilagarcía. Sobre todo por la alta velocidad que algunos conductores alcanzaban y la escasa precaución que mostraban en ella, especialmente de noche. No obstante, una serie de medidas adoptadas para calmar el tráfico, como la instalación de semáforos y de bandas elevadas, y el asfaltado de su maltrecha calzada, muy castigada por los temporales del invierno, habían logrado reducir los niveles de siniestralidad.

El automóvil abandonado acabó colisionando contra el cierre de una vivienda M.Irago

La Guardia Civil de Tráfico, que ejerce las competencias sobre la PO-301, investiga ya el accidente mortal. Entre otras cuestiones, para localizar al conductor desaparecido. La violencia del choque, ocurrido en el punto kilométrico 4,950, despertó a varios vecinos de la zona. Algunos de ellos, de hecho, aseguran haber visto a un hombre caminando desde allí. Cuestión distinta es que se trate o no de la persona que estaba al volante y, habida cuenta de su ausencia, pudo marcharse por su propio pie. En la atención al siniestro participa también la Policía Local de Vilagarcía, que a las nueve de la mañana mantiene cerrada al tráfico la carretera.