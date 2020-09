Hamilton firma la pole en Mugello y Sainza saldrá noveno

0

12/09/2020 16:40 h

El piloto británico Lewis Hamilton firmó este sábado la pole para la carrera del Gran Premio de la Toscana, novena prueba del Mundial de fórmula 1, y partirá en primera fila junto a su compañero en Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas, mientras que el español Carlos Sainz comenzará noveno.

El hexacampeón del mundo buscará en Mugello, circuito propiedad de Ferrari y que albergará por primera vez un gran premio, resarcirse del percance de la semana pasada en Monza, donde un error al entrar a boxes con el pitlane cerrado le costó una sanción y la victoria.

El canadiense Lance Stroll (Racing Point), tercero en el pasado Gran Premio de Italia, estableció un 1:16.701 que se convirtió en el primer tiempo a batir en una pista donde será complicado adelantar. Bottas, el más rápido de los libres, pronto superó el crono para comandar la Q1 poco después (1:15.749) por delante de Hamilton.

Las flechas plateadas terminaron la tanda por delante de los Red Bull, mientras que Sainz pasaba el corte duodécimo, lejos de los puestos cabeceros que frecuentó en Monza, donde logró un segundo lugar en la carrera. Por su parte, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, George Russell, Nicholas Latifi y Kevin Magnussen se despedían.

Nada más comenzar la Q2, el británico se puso al frente de la tabla de tiempos con un 1:15.309 que nadie, ni él mismo, conseguiría mejorar ni en el resto de la tanda ni en la clasificación. Sainz, por su parte, se coló décimo en la Q3, a donde no pudieron avanzar su compañero Lando Norris, Daniil Kvyat, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel y Romain Grosjean.

Séptima pole de la temporada

Las posiciones no cambiaron excesivamente en la tanda definitiva, en la que Hamilton confirmó, con un tiempo de 1:15.318, su séptima pole de la temporada y la número 95 de su carrera, con Bottas a 0.059 después de que una bandera amarilla interrumpiera su vuelta rápida. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), por su parte, saldrá tercero junto a su compañero de equipo, el tailandés Alexander Albon, cuarto.

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) acabó quinto, pero saldrá sexto después de ser sancionado con un puesto en la parrilla de salida por provocar una colisión con Raikkonen durante los segundos entrenamientos libres.

La penalización es aprovechada por el monegasco Charles Leclerc, que da una tregua a Ferrari en su circuito en su dramático año. Tras Pérez, Stroll, el australiano Daniel Ricciardo (Renault), Sainz y el francés Esteban Ocon (Renault) cerraron el 'Top 10'.

Sainz: «Lo tenemos difícil este fin de semana, Renault y Racing Point van mucho más rápido»

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha destacado lo «difícil» que se le presenta el panorama este fin de semana en el Gran Premio de la Toscana, donde partirá noveno, ya que tanto Renault como Racing Point van «mucho más rápido» que los McLaren, por lo que deberá «pelear» este domingo en Mugello.

«Ya se ha visto lo difícil que lo tenemos este fin de semana. Los dos Renault van mucho más rápido, los dos Racing Point también, pero en carrera puede ser otra cosa, aunque ayer el ritmo de carrera tampoco era nada del otro mundo. Con la alegría de haber pasado a la Q3, porque no nos lo esperábamos, soy consciente de que mañana puede ser un día duro y va a haber que pelear», señaló.

En este sentido, el madrileño recalcó «lo al límite que ha estado toda la Q3». «He probado algo diferente en el set-up para la qualy, porque veía que estábamos tan atrás que valía la pena arriesgar. Ha funcionado para pasar a la Q3», indicó.

«No creo que en la Q3 hubiese ganado mucho -si no hubiese aparecido la bandera amarilla-, pero es verdad que me hubiese gustado sentir el coche al límite y ver si hubiese podido hacer un 16.3 o 16.4. Estoy contento, porque hoy no esperábamos estar aquí», concluyó.