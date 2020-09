Messi se queda en el Barça

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

04/09/2020 19:21 h

El culebrón Messi ha finalizado. El astro argentino continuará en Barcelona hasta el 30 de junio de 2021, fecha en la que finaliza su contrato. A través de una entrevista publicada en Goal.com, Messi afirmó que su deseo es acabar «bien» en el club al que llegó con 13 años de edad y la idea de no pasar por los tribunales es la principal razón que ha provocado no ejercer su idea inicial de abandonar el club. Durante la entrevista, Messi reconoció que que no es feliz en el Barça y que había manifestado en el pasado su voluntad de salir del club, pero que la única manera de marcharse era mediante un juicio.

Cuando parecía que los caminos de Messi y el FC Barcelona se dividían y que los barcelonistas comenzaban a resignarse a vivir sin el 10, finalmente ha decidido quedarse.

La derrota en Champions no fue la gota que colmó el vaso en la carrera de Messi en el Barça. «No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra». Y carga con dureza contra Bartomeu «ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas. Y este el motivo por el que voy a seguir en el club…Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio». Y matiza sus motivos: «Me quería ir porque pensaba en vivir feliz mis últimos años de fútbol. Este último no encontré la felicidad dentro del club».

Ante su continuidad ha querido dejar claro que su actitud será la de siempre. Voy a dar lo mejor. «Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí». Mientras su futuro era una gran incógnita, Messi quiso asegurar que no han sido días fáciles: «Sentí mucho dolor de que se haya dudado de mi barcelonismo con todo lo agradecido que estoy a este club. Le amo y no voy a estar mejor acá que en ningún lado. Aún así estoy en el derecho de poder decidir. Me iba a buscar nuevos objetivos y nuevos retos. Y al día de mañana me podía tocar volver, porque aquí en Barcelona tengo todo. Mi hijo, mi familia, crecieron aquí y son de aquí No tenía nada de malo irme en ese momento. Lo necesitaba yo, lo necesitaba el club y era bueno para todos».

En cuanto al burofax con el que anunció su decisión de abandonar el Barça, el futbolista afirmó que fue su forma de hacer oficial lo que ya tenía decidido después de varios intentos de hablar con Bartomeu y que este no le diese «bola». « Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba ‘bola’ a lo que le estaba diciendo. Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir. No era para montar un lío», afirmó.

El argentino quiso dejar claro que el dinero no fue el motivo que le llevaba a irse. «Tuve posibilidad de irme del Barça muchas veces. ¿El dinero? Todos los años pude irme y ganar más dinero que en el Barcelona. Siempre dije que esta era mi casa y era lo que sentía y siento. Mejor que acá es difícil. Sentía que necesitaba un cambio y nuevos objetivos, cosas nuevas».

La falta de un proyecto deportivo, Messi cargó contra el presidente Josep María Bartomeu a la hora de reconocer que «siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes siempre pensé el bienestar de mi familia y del club».