Mercedes, una víctima muy fiera para el Gran Premio de Hungría

Las dos carreras en Austria dejaron claro los problemas de rendimiento del monoplaza rojo pero el piloto madrileño prefiere mantener los pies en el día a día: «Muchos me preguntan si me arrepiento»

No son buenas noticias para Carlos Sainz ver cómo Charles Leclerc y Sebastian Vettel sufren al volante del SF1000. En las dos carreras en Austria dejaron claro que el monoplaza rojo tiene un serio problema de rendimiento, que o mucho cambian las cosas o puede afectar al desarrollo del coche de 2021, cuando el madrileño aterrice en Maranello.

Pese a estos negros nubarrones en el horizonte, Sainz prefiere mantener los pies en el día a día. «Muchos me preguntan si me arrepiento o si estoy preocupado al verlo. Hay que ser pacientes porque esto acaba de empezar. El coche cambia mucho de un año a otro, sea Racing Point o sea Ferrari. Lo bueno es que la Fórmula 1 no para, y no me preocupa lo que pasa ahora porque en un año todo puede cambiar», se esperanzó el español, que quiere brillar en Hungría.

