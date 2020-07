Carlos Sainz: «No pienso en lo que pasa en Ferrari»

0

La Voz de Galicia david sánchez de castro

16/07/2020 19:33 h

No son buenas noticias para Carlos Sainz ver cómo Charles Leclerc y Sebastian Vettel sufren al volante del SF1000. En las dos carreras en Austria dejaron claro que el monoplaza rojo tiene un serio problema de rendimiento, que o mucho cambian las cosas o puede afectar al desarrollo del coche de 2021, cuando el madrileño aterrice en Maranello.

Pese a estos negros nubarrones en el horizonte, Sainz prefiere mantener los pies en el día a día. «Muchos me preguntan si me arrepiento o si estoy preocupado al verlo. Hay que ser pacientes porque esto acaba de empezar. El coche cambia mucho de un año a otro, sea Racing Point o sea Ferrari. Lo bueno es que la Fórmula 1 no para, y no me preocupa lo que pasa ahora porque en un año todo puede cambiar», se esperanzó el español, que quiere brillar en Hungría.

«Ahora mismo estoy centrado en McLaren. Mi objetivo es hacerlo lo mejor que pueda en mi equipo este año y no pienso en lo que pasa en Ferrari. Cuando acabe la temporada, me centraré en Ferrari y espero que vaya mejor que este año», admitió Sainz.

Después de dos carreras, el madrileño es consciente de que el MCL35 tiene un buen potencial que tendrán que confirmar en un circuito totalmente diferente al Red Bull Ring. «En Austria vimos que el coche se siente mucho mejor que el año pasado, y salieron buenas vueltas de clasificación tanto en seco como en mojado», recordó. No obstante, tiene que mejorar, ya que en las dos carreras disputadas ha sido superado con solvencia por su compañero, un Lando Norris que llega al Hungaroring en una inesperada tercera posición de la general.