¿Cuándo volverá la afición a poder disfrutar del fútbol?

La Voz de Galicia ANA IGLESIAS

28/04/2020 04:00 h

Incertidumbre. Esa es la palabra que mejor define la situación que vive el fútbol. Todo está en el aire. Fechas, planes, protocolos... LaLiga, la RFEF y el CSD esperan la autorización del Gobierno para retomar la competición. Acabar la temporada es el principal objetivo, pero siempre sin correr el mínimo riesgo sanitario para plantillas y cuerpos técnicos.

-¿Qué fechas se barajan para el inicio del fútbol?

-Esta sigue siendo la gran incógnita. Todo depende de la autorización de las autoridades sanitarias. Si bien en un principio LaLiga establecía el 4 de mayo para la vuelta a los entrenamientos de manera individualizada, el Ministerio de Sanidad obligó a anular dicha fecha hasta que la aprobación del protocolo enviado por el CSD al Gobierno para que el retorno de los campos. El organismo dirigido por Irene Lozano remitió la semana pasada al departamento que dirige el ministro Salvador Illa el borrador del protocolo de vuelta a los entrenamientos, siendo Sanidad quien fijará su criterio en función de la evolución de la pandemia.

El anuncio del presidente del Gobierno de que a partir del próximo día 2 de mayo permitiría la práctica de deporte al aire libre, no incluiría, a priori, a la apertura de instalaciones que posibilitaría que los futbolistas acudiesen a sus ciudades deportivas.

Por tanto, una vez que las autoridades médicas concedan el permiso, LaLiga empezaría a jugar contra el reloj para poder cumplir con los plazos con los que trabaja la UEFA para finalizar las competiciones, y que establece como fecha máxima para concluir los campeonatos el próximo 31 de julio.

Ante tal panorama, una vez iniciado el trabajo individual de los futbolistas y con unas cinco o seis semanas para realizar una pequeña pretemporada, en los planes de La Liga se barajan los fines de semana del 6-7 o del 13-14 de junio para retomar la competición oficial en Primera y Segunda división.

-¿Los futbolistas se someterán a test?

-Según el protocolo que LaLiga ha hecho llegar a los clubes y al que ha tenido acceso La Voz, los futbolistas serán sometidos a tres test dentro de las cuatro fases que establece el organismo para la vuelta a la competición. La intención de LaLiga es realizar a cada jugador a un test PCR y otro serológico «entre 3 y 7 días antes de comenzar los entrenamientos». El segundo antes del comienzo de los entrenamientos en grupo y una última prueba antes de retomar la competición. Además de a los integrantes de la plantilla, el cuerpo técnico y médico también tendría que realizarse el test.

Pero ahora todo esto está ahora en entredicho. El ministro de Sanidad, Salvador Illa dejó claro que los futbolistas no pueden tener ningún privilegio de cara a ser sometidos a las pruebas y recordó que, de disponer de test, estes «se tienen que poner a disposición de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas sean del tipo que sean». Sin embargo, aunque el Ministerio de Sanidad reconoce que LaLiga, como cualquier otra entidad privada, puede realizar los test, no los recomienda, «ya que las pruebas serológicas no son cien por cien fiables».

-¿Qué pasará finalmente si la Liga no puede reanudarse?

-El futuro de las competiciones dependerá de un acuerdo entre RFEF y LaLiga. Por una parte la Federación parece haber decidido, de manera unilateral, los equipos que participarían en la Champions y en Europa League la próxima temporada en el caso de que no pueda reanudarse la competición. La idea de Rubiales es tomar como referencia la última jornada de Primera en igualdad de número de partidos disputados por los 20 equipos. Por lo tanto, irían a la Champions los cuatro primeros clasificados, que actualmente son el Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad, y a la Liga Europa el quinto y el sexto clasificado (Getafe y Atlético).

Por otro lado, Javier Tebas deslizó la posibilidad de que haya descensos en Primera y Segunda si no se puede reanudar la competición. Sin dejar claro todavía cual será la referencia para tomar esta decisión ni cómo se llevará a cabo.

-¿Cómo serán los partidos si se retoma la competición?

-Sin público al menos hasta el 2021. La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, aclaró que jugar las competiciones sin público para «inevitable durante bastantes meses», al menos «hasta que haya una vacuna» contra el coronavirus.

-¿Cuál sera el coste para los clubes de jugar a puerta cerrada?

-En el caso de los clubes gallegos, pérdidas económicas serían sustanciales. Para el Celta, jugar sin público lo que resta de temporada le costará unos 1,3 millones de euros en concepto de devolución a los abonados de la parte proporcional. Por otra parte, el no poder realizar una campaña de abonados al uso para la próxima temporada le puede restar al menos 1,8 millones, cantidades a las que se deben sumar la pérdida de taquillas (1,3 millones el pasado curso).

En el Deportivo, los principales ingresos del club corresponden a la televisión (8,3 millones), la publicidad (2,7) y los abonos y taquillas (4,8). En total 15,8 millones de euros. Como todavía falta por disputarse aproximadamente la cuarta parte de la competición, en caso de disputarse a puerta cerrada, el club dejaría de ingresar 1,23 millones de euros correspondientes a abonos y a una parte importante de publicidad. Además, entre los partidos que quedan está el del Sporting, que siempre reporta importantes ingresos. Algunas fuentes elevan a dos millones de euros las pérdidas estimadas en caso de jugarse lo que queda a puerta cerrada.

El Lugo ha sido el único equipo gallego en la élite en optar por el ERTE como solución económica al parón. Con una reducción salarial del 70%, en el caso de que no se reanude la competición, dejarían de ingresar del orden del 25 % del presupuesto; o lo que es lo mismo, una cantidad por encima de los 2 millones de euros.

-¿Qué normas sanitarias deberán cumplir los futbolistas en el regreso a los entrenamientos?

-Las normas sanitarias enviadas al Ministerio de Sanidad y que LaLiga ha hecho llegar a los clubes, establece rigurosas normas sanitarias para los futbolistas. Durante la primera fase de los entrenamientos —la que corresponde al trabajo en solitario— además de reducirse al máximo el número de personas que estarán en las ciudades deportivas, los jugadores deberán acudir ya con la ropa de entrenamiento puesta, ducharse en su domicilio y siempre utilizar el mismo coche para desplazarse.

La llegada de los jugadores a las ciudades deportivas deberá ser escalonada, con una diferencia de 15 minutos entre cada uno. Al finalizar el entrenamiento, el jugador recibirá una bolsa biodegradable con la ropa del entrenamiento del día siguiente, y no podrá recibir visitas en la residencia donde pasa el confinamiento.

Una vez comiencen los entrenamientos por grupos, las plantillas serán divididas en tres grupos de ocho personas cada uno, y entrenando en turnos diferentes. En esta fase los clubes también deberán realizar concentraciones para poder crear un espacio lo más aislado y controlado posible. El tiempo en el que los jugadores no estén entrenando deberán permanecer en las habitaciones excepto para desayunar, comer o cenar, que podrán hacerlo en los salones habilitados para tal efecto pero siempre garantizando unas estrictas normas sanitarias.

Ya en la última fase, la que se activaría ya con la competición en juego, las medidas de higiene y desinfección se intensifican. Además de las normas anteriores, todo el personal presente en las instalaciones deberá portar guantes y mascarilla, y los vestuarios, zonas de fisioterapia y gimnasios deberán ser desinfectados después de cada uso.

-¿Qué pasa si un futbolista da positivo por covid-19?

-En ese caso, se aislará a esa persona en un lugar apartado de la concentración del resto del equipo y se le realizaría un test a todo su grupo de entrenamiento así como a todo el persona con el que hubiese podido tener contacto, quedando apartados hasta la obtención de los resultados.