Messi, Guardiola y Ramos donan dinero para material sanitario y Cristiano financia 35 UCIS

El portero español del Aston Vila reconoce sobre el confinamiento que «los que tienen cojones son los que viven en un piso de 70 metros con tres hijos»

Pepe Reina vive con mucha atención todo lo que ocurre en España con la crisis del coronavirus. El jugador del Aston Vila, vive también confinado en su casa en Reino Unido, pero se reconoce un privilegiado con su situación. En una entrevista a El Partidazo de Cope, el portero intervino para relatar cómo está viviendo Inglaterra la propagación del virus. Sin una prueba que lo confirme, Reina admite haber pasado «por el bicho»: «He tenido síntomas de padecer el coronavirus. Esta semana me ha tocado pasar por el ‘bicho’. He tenido tos seca, fiebre y dificultad para respirar, pero ahora ya me encuentro fenomenal. Ha sido como si me hubiera pasado un camión por encima»

