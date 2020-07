Morricone, el maestro de los sonidos

0

La Voz de Galicia Miguel Anxo Fernández

06/07/2020 21:35 h

Cuenta Ennio Morricone al también compositor Alessandro de Rosa en -«el mejor libro que versa sobre mí», aseguró el protagonista- En busca de aquel sonido. Mi música, mi vida (Editorial Malpaso, 2017) que llama Homo Musicus al antepasado que primero emitió sonidos con sus cuerdas vocales, después golpeó una roca con unos huesos -la primera percusión-, más tarde se tropezó con una caña agujereada que sopló y así sucesivamente hasta crear los instrumentos, que más tarde teorizará Pitágoras. En fin, siempre el sonido, la obsesión última de un compositor con casi quinientas bandas sonoras (BSO) y un centenar de piezas de lo que llamó «música absoluta».

Dicen que si sales de ver una película recordando su música es que algo no funciona: o la película o la música. Con Morricone esa regla saltaba por los aires, pues son muchas sus creaciones magistrales para filmes que también lo son y te acompañan para siempre. El silbido de Por un puñado de dólares (Sergio Leone, 1964) y las restantes BSO de la trilogía del dólar; los sonidos y el tema Armónica en la secuencia inicial de Hasta que llegó su hora (Leone, 1968); sus versiones de Amapola y Yesterday para Érase una vez en América (Leone, 1984); la apertura de Los intocables de Elliot Ness (Brian de Palma, 1987); el Ave María Guaraní o El oboe de Gabriel en La misión (Roland Joffé, 1996); el tema de amor junto a su hijo Andrea para Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988)… Y muchas otras fijadas en la memoria sonora durante generaciones.

Hubo en particular dos directores para los que lo compuso casi todo: Sergio Leone y Giuseppe Tornatore. Con ellos mantenía una relación especial. El primero, que había compartido la escuela infantil y se reencontraron 30 años después, solía llevar al plató sus obras ya orquestadas para meter en situación a los actores. Para el segundo compuso Cinema Paradiso ante la persistencia del productor Franco Cristaldi, ya que estaba trabajando en Gringo viejo (Luis Puenzo, 1989). Fue la lectura del guion, y en particular la secuencia final de los besos, lo que le hizo renunciar a la de Puenzo, y desde entonces permaneció fiel al cineasta siciliano, que estrenará en agosto el documental Ennio: The Maestro (2020), ya un homenaje póstumo.

Morricone siempre lamentó que fuera menos reconocido por su «música absoluta» -extraordinaria, a juicio de los especialistas-. El haberse mantenido lejos de Hollywood le impidió ir más allá del Óscar honorífico logrado en el 2006 y el recibido en 2016 por Los odiosos ocho, filme de su admirador Tarantino. Realmente muy poco para un primus inter pares, un grande.