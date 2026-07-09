Vota y opina: ¿Has dejado de viajar en tren debido a las incidencias ferroviarias?

Colas en la estación de Ourense Miguel Villar

Un problema en la catenaria en el concello de O Irixio sobre las diez de la mañana del miércoles desencadenó un efecto en cadena que fue provocando retrasos generalizados y cancelaciones durante toda la jornada. En especial, vieron alterados sus planes los pasajeros con rutas previstas entre Galicia y Madrid, además de que trayectos dentro de la comunidad fueron suprimidos a medida que se acumulaban las horas sin soluciones. En total, al menos 15 trenes se vieron afectados.

Este jueves la jornada arranca de forma similar y Adif calcula que hasta la noche no estará reparada la línea. El tren que debía partir a las 05.47 horas de Santiago rumbo a la estación madrileña de Chamartín, salió de la estación compostelana con 80 minutos de retraso. Desde Adif aclaran que este tren circuló, además, a menos velocidad al ir detrás de una exploradora que iba comprobando cómo estaba el trayecto. También, los pasajeros de dos trenes de media distancia fueron trasladados por carretera.

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