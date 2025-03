Condenan a un falso psicólogo de Culleredo tras ser denunciado por su expareja

La Audiencia Provincial de A Coruña ratificó la sentencia contra el falso psicólogo. CESAR QUIAN

Tenía una consulta de psicología aunque no se había formado para ello. En su despacho de Culleredo contaba con un diploma de la UNED de pega, al tiempo que se presentaba en las redes sociales como psicólogo. Una de sus pacientes acudió a sus consultas durante un año y medio, abonando 30 euros por cada visita. Y esta paciente, después de contarle la parte de su vida más íntima y problemática, acabó descubriendo que su interlocutor era un farsante que se estaba lucrando cada vez la escuchaba.

Fue una antigua pareja quien lo acabó denunciando en los tribunales de A Coruña, que condenaron al hombre por un delito de falsedad documental, otro delito leve de estafa con agravante de reincidencia (ya había sido condenado en un juzgado de Madrid en el 2016) con 6 meses de prisión y varias multas. Por otro lado, fue absuelto por la infracción de intrusismo.

El falso psicólogo apeló la sentencia ante la Audiencia Provincial de A Coruña, alegando que hubo un error en la apreciación de la prueba. Uno de los motivos fue lo que él consideró como «falta de imparcialidad» de dos testigos y el denunciante, ya que los tres fueron pareja del falso psicólogo con las que tiene «mala relación», por lo que sus testimonios estarían manipulados por sentimientos negativos. No lo vio así la jueza quien, pese a constatar la mala relación que denunció el apelante, excluyó la existencia de un posible falso testimonio «debido a las claras y coincidentes manifestaciones de hasta cuatro testigos, uno de los cuales, la clienta estafada, no era pareja del acusado».

Además, el hombre se quejó de que la sentencia de primera instancia no tuvo en cuenta la declaración de cuatro mujeres, testigos presentados por él «pero el fallo considera que sus testimonios no excluyen la existencia de otros testigos ante los que el acusado sí se presentó como psicólogo».

Otra de las alegaciones fue que el hombre no elaboró el título de psicólogo y tampoco lo tenía colgado en su despacho, donde también realizaba labores de tarotista. Pero la magistrada de la Audiencia Provincial rechaza todos sus argumentos. «Resulta indiferente que el título de licenciado en Psicología por la UNED fuera creado materialmente por el acusado o hubiera este requerido el concurso de un tercero, ya que la única persona que conocía su falta de titulación profesional y que exhibió ese título universitario falso fue él animado por el propósito de hacer creer a las personas que acudían a su consulta que se trataba de un profesional de la psicología, con independencia de que, además, hiciera trabajos de tarotista».

La sentencia recoge que la causa de A Coruña sufrió un gran retraso «por causa no imputable al acusado». Después de tomársele declaración por parte de la policía en mayo del 2018, las actuaciones no llegaron hasta un juzgado de lo Penal tres años después «y no es hasta julio del 2022 cuando se admiten las pruebas para la celebración del juicio oral, que finalmente se realiza en septiembre de ese año».