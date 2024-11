Un amigo de los acusados por el crimen de Samuel Luiz: «Diego me dijo: "Me enfadé con él, le di un puñetazo, pero yo no lo maté"»

Ángel Manso

La sesión de este martes del juicio por el asesinato de Samuel Luiz la protagonizó un amigo de los acusados. Comenzó su declaración contestando a casi todo que no se acordaba, hasta que la fiscala le recordó que estaba bajo juramento y ahí recuperó la memoria. Dijo cosas importantes. Como que Diego Montaña le reconoció haber participado en la agresión al día siguiente del crimen: «Me enfadé con él, le di un puñetazo, pero yo no lo maté». También recordó que cuando se reunieron en el parque de San Diego horas después de los hechos, él le reprochó a la pandilla que cada vez que salía con ellos, «acabo en movidas». Eso sí, matizó que se refería a Diego Montaña y a su entonces novia Katy Silva, «porque siempre estaban discutiendo por celos».

Con esta declaración comenzó la sesión en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña. El joven, que tenía que haber declarado el tercer día de juicio pero no se presentó, declaró que era amigo de los acusados Diego Montaña y Alejandro Míguez, y que a través de ellos también conocía al resto. Estuvo con ellos la noche de la agresión a Samuel Luiz y al día siguiente quedó con Diego, que le dijo: «Me enfadé con él, le di un puñetazo, pero yo no lo maté».

Recuerda que aquella noche, tras salir de un local de ocio nocturno en el que dice que todos bebieron mucho, escuchó ruido, con una chica que gritaba y una pelea con mucha gente, entre los que estaban los cinco acusados en este proceso. Él se distanció de los hechos y se puso una capucha porque «no quería ningún problema», tras lo que «todo el mundo se fue, cada uno por su lado».

A lo largo del camino de vuelta a casa, este testigo coincidió con el también acusado Kaio Amaral, que le enseñó un teléfono —de Samuel Luiz— que quería vender. «Me dijo que si me interesaba, me lo vendía, pero no me interesó y no lo cogí», relató el testigo, tras cambiar una primera declaración inicial en la que se le advirtió de las consecuencias de mentir en un proceso penal.

Después se encontró con el grupo en un parque —donde las acusaciones cree que quedaron para pactar versiones— y él estaba enfadado, por lo que les dijo: «Siempre que salgo con vosotros acabo en movidas», manifestó. No obstante, aunque en su declaración inicial se refirió a conflictos, ha matizado que en realidad se refería a enfados entre Diego Montaña y su entonces pareja y también acusada, Catherine Silva, que tenían «bronca» habitualmente por «celos». De hecho, añadió que él salía de noche con Diego desde hacía años y nunca tuvo «ninguna movida, ni un insulto con una persona ni nada».