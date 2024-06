Galicia se prepara para el 9J: 2.300 locales electorales, 4.000 urnas y 11.766 personas a cargo

El Delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ofreció este martes datos sobre las elecciones europeas

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, indicó en la mañana de este martes los datos sobre las elecciones europeas. «O día 9 de xuño están chamados a votar un total de 2.700.000 mil galegos dos que 109.000 votan por primera vez. É un número importante de novos votantes que se van estrear nestas eleccións europeas», indicó Blanco.

«Aqui temos unha reproducción dunha mesa electoral, teremos 2.300 locales electorais que haberá este domingo espallados por toda Galicia, falamos de 4.000 mesas con 4.000 urnas. Habrá atendendo 11.766 persoas a cargo das mesas que foron elexidos por sorteo, sen contar cos interventores que habería que sumalos a maiores», apuntó el delegado del Gobierno, que añadió que en total hay 34 candidaturas «das cales temos 78 millones de papeletas para que non haxa falta delas».

Blanco también anunció que estas van a ser «as eleccións mais inclusivas, xa que as persoas invidentes van dispoñer de un kit de braille. Temos 80 solicitados e 80 recoñecidos». Asimismo, indicó que en la capital gallega, Santiago, «ao igual que nas outras 19 capitales autónomas, van dispoñer con caracter experimental dunha serie de pictogramas indicativos do procesos e os pasos das eleccións».

El delgado del Gobierno también quiso agradecer el trabajo del personal de la Delegación y la Subdelegación «que levan traballando arreo para estas eleccións». «O día 9 de xuño son casi 3.000 os traballadores dependentes da Delegación e da Subdelegación que estarán para resolver as posibles incidencias e como representantes das Administracións. A ese persoal sumaranse outros 7.000 membros das forzas do Estado, entre policías locais, nacionais e guardia civil para garantir que a xornada electoral sexa tranquila e que a xente execute o seu dereiro a voto con absoluta liberdade».

Blanco también dio datos del voto por correo. «A día de hoxe temos 36.205 solicitudes de voto por correo autorizadas e o prazo rematará o próximo venres, 7 de xuño». Sobre los comicios, el delegado del Gobierno comentó: «Teño constancia de que será unha xornada tranquila e que transcurrirá con normalidade porque temos una experiencia democrática absolutamente demostrada. Quero animar en todo aos galegos a votar porque en Europa tomanse decisións vitales da nosa vida diaria en sectores como a agricultura a gandería ou da industria, ou a xestión de fondos, como os de recuperación. Por tanto ,temos que animar á xente a que vote e manifeste en liberdade a súa preferencia para manter esa Europa de agora e do futuro pola que apostamos».

Sobre el proceso de votos, Blanco indicó que «ao igual que nas xerais corresponde ao Ministerio». Sobre los posibles datos de participación, el delegado del Gobierno, destacó que los gallegos deben tener en cuenta que «Europa determina os dereitos que temos, a xente ten que ilusionarse e ver Europa preto, porque Europa está en todas as decisións, determina incluso as becas para os nosos fillos ou o que poden estudar». «Temos 5 G nunha aldea remota de Galicia porque estamos en Europa. Hai que darse conta de que Europa é o que nos permite ser unha Galicia do século XXI».