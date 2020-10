Las velutinas de cada día

0

La Voz de Galicia L. S.

a coruña 26/10/2020 09:53 h

No hay día en la que los bomberos de la comarca coruñesa no tengan que salir a retirar algún nido de aviso velutina por cualquier punto del territorio de su competencia. Sean del parque que sean, desde Betanzos a Arteixo, pasando por la base de A Coruña, nuestros efectivos de emergencias son requeridos día sí y día también para retirar entre tres y cuatro nidos diarios de las dichosas avispas asiáticas por toda el área metropolitana. Y de esta plaga no se salva apenas ningún concello. «En esta época del año están los nidos muy grandes y con mucha avispa, pues están empezando a criar las nuevas reinas», explica Lolo Andrade, experto en la materia. «Además, entre la gran cantidad de avispa y defender la futura descendencia, los avisperos están siendo más defensivos».

Los visones de las granjas

Otro bicho invasor muy frecuente en la zona pertenece a la familia de los mamíferos. Se trata del visón americano, que en su día se escapó de las granjas (Galicia tiene el 80 % de las granjas de visón americano de España) y ahora devora nuestros sistemas fluviales. De paso, se ha convertido en depredador de especies en peligro de extinción como el mejillón de río. No solo se escapan. «Cuando entran los animalistas por en medio y los liberan ya es el desastre absoluto. El panorama es desolador y va a peor», afirma Santiago Vázquez, del grupo naturalista Hábitat.

Por otra parte, están las tortugas exóticas, sobre todo el galápago de Florida (Trahcemys scripta). Estos reptiles suelen ser liberados en humedales, aunque hace poco se pudo ver en A Coruña a varios ejemplares de la tortuga de Florida en el Parque Adolfo Suárez, cerca de los campos de fútbol de San Pedro de Visma. Las especies exóticas invasoras también nos atacan por el aire. Existe un ave africana, llamada Pico de Coral (pico rojo, plumaje pardo), a la que ya tenemos repartida por casi toda la ciudad. Este pajarillo está muy implantado en el monte de San Pedro, en el barrio de Mesoiro y en la zona del Ágora. Es el típico que vive en jaulas hasta que se escapa o se cansan de él. Y en su libre volar, desplaza a especies autóctonas en peligro de extinción como el escribano palustre, hace de diseminador del plumacho y compite con los nuestros en alimento. Ese es el impacto.

Avispas, visones, tortugas, pájaros y... ¿orcas? Pues no las podemos calificar de invasoras porque orcas las tenemos todos los años en las costas gallegas desde agosto hasta octubre. Eso sí, este año están protagonizando un episodio curioso de jugueteo o gamberrismo con los veleros cuya explicación exacta se desconoce por ahora. Pero nuestros observadores medioambientales llevan viendo orcas toda la vida y este año nos hemos enterado todos.

Cangrejo americano en el embalse de Cecebre

De peces invasores está Cecebre lleno. Muy presente en el embalse se encuentra la carpa naranja que, para entendernos, es ese pececito que muchos metimos en casa en aquellas peceras de los años 80. La lista continúa con los ejemplares de perca americana, el llamado black bass (Micropterus salmoides), una especie que se pesca a nivel deportivo y que está presente en Cecebre desde hace relativamente poco tiempo.