Inés Rey: «A Coruña nin se compra nin se vende»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia A. G. CH.

28/08/2020 09:57 h

Las reacciones políticas en A Coruña ante la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) de dejar la Segunda División en 22 equipos, lo que manda en principio al Deportivo a Segunda B, fueron contundentes. Tanto la alcaldesa, Inés Rey, como responsables de otras formaciones cargaron contra este desenlace después de un episodio que puso en jaque la salud de los ciudadanos en plena pandemia del covid-19.

Rey realizó una defensa a ultranza de la ciudad y del club en un comunicado. De mantener una Segunda División con 22 equipos y sin el Dépor, se «traslada unha mensaxe á sociedade que non é acertada», afirmó. «Acaso o fútbol profesional está por encima dos demais?, A quen dirixe o fútbol profesional permíteselle saltar os protocolos? Permítenlle crear un risco sanitario e non pasa nada? Non entendo como se lle impoñen restricións moi duras a sectores como a hostalaría, a cultura e ao resto de deportes e que neste caso non se esixan responsabilidades», inquirió la regidora en alusión al presidente de la Liga, Javier Tebas.

En cuanto a A Coruña, la alcaldesa descartó cualquier iniciativa que insinúe una compensación de algún tipo para la urbe, y afirmó que ni el CSD, ni la presidenta Irene Lozano, ni ningún otro organismo podrán dejar de entender «que o goberno local desta cidade non vai permitir que se minore a nosa defensa da Coruña e os nosos dereitos. A Coruña nin se compra nin se vende», aseveró en unas declaraciones que ponen a Rey en contra de la postura adoptada por su compañera socialista del CSD.

Y apuntando precisamente en esa dirección, apostilló: «Se alguén no CSD cre entender que formulando algún tipo de actuación deportiva na cidade vai facer que calemos e que non deixemos de denunciar o que consideramos inxusto, quero aclarar que está errado».

De nuevo en el plano deportivo, Rey destaca que «se produciu unha adulteración da competición. Impedíuselle ao Deportivo xogar a última xornada nas mesmas condicións que ao resto de equipos». En este sentido, agregó que «non se entende que ao final os prexudicados sexan os que non teñen responsabilidade no sucedido, neste caso o Deportivo».

Por la vulneración de las normas, el Ayuntamiento exigirá «responsabilidades na xustiza ordinaria, e espero que o Deportivo -añadió la alcaldesa- teña éxito nas súas reclamacións porque é de xustiza».

El BNG lamenta que el CSD se posicionase del lado de la Liga

El BNG lamentó que el CSD, «en lugar de actuar como mediador entre as distintas partes en », se posicionase del lado de la Liga, una actuación que perjudicó claramente los intereses del equipo coruñés. Su portavoz, Francisco Jorquera, avanzó que registrarán iniciativas en el Congreso para exigir la depuración de las responsabilidades contraídas por el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas.

El Partido Popular señala que se premia a quienes incumplen

El grupo municipal del PP en A Coruña emitió un comunicado en el que condena «la decisión política del Gobierno del Estado, a través del CSD, que premia a quienes incumplieron las normas y pusieron en peligro la salud de los coruñeses, y castiga al Deportivo y a la ciudad, las únicas víctimas de todo este esperpento». Añaden que apoyarán todos los pasos que se den en defensa del club y de la ciudad para que se haga justicia.