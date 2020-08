Carmen Enríquez: «El hecho de estar en Londres te ayuda a mejorar tu inglés»

0

La Voz de Galicia a. g. chouciño

a coruña 25/08/2020 18:05 h

Su necesidad de salir de España surgió por un cúmulo de decisiones: «No tenía nada claro cuál sería mi futuro, no quería estudiar una oposición y me llamaba mucho la atención el poder conocer un sistema educativo que no fuese al que estaba acostumbrada», explica Carmen Enríquez (1994). Estos motivos, y el hecho de que su prima ya viviera en Londres, fueron los que le dieron el empujón que necesitaba para irse al Reino Unido. Su familia siempre la apoyo en todo momento. «Al haber estudiado Educación Infantil en A Coruña, siempre me dijeron que me faltaba la experiencia de salir de casa», indica.

A su llegada a la capital inglesa pudo comprobar «lo complicado que puede llegar a ser el hecho de abrirte paso en tu sector» y comenzó a trabajar en una cafetería y a cuidar de un niño con necesidades especiales. «Ahora, con esta situación sanitaria, me ha servido como vía de escape para ir sobrellevando todos los largos días de confinamiento y entretenerme y desconectar de todo aquello que pasaba a nuestro alrededor. Doy gracias a ello por haber podido tener ese respiro».

«A nivel profesional me ha ayudado a tomar decisiones y a esclarecer aquellas dudas que tenía en el primer vuelo que cogí para venir aquí»

Desde que se fue en el 2018, este cambio le ha servido para «conocer a gente que nunca creí que estuviera en mi camino, y me han enseñado un montón. A nivel profesional me ha ayudado a tomar decisiones y a esclarecer aquellas dudas que tenía en el primer vuelo que cogí para venir aquí», señala la coruñesa.

«En las edades tempranas ­—0 a 5 años— dejan mucho espacio a la imaginación, a la creatividad»

Bajo su punto de vista, «la educación inglesa dista bastante de la española. En las edades tempranas ­—0 a 5 años— dejan mucho espacio a la imaginación, a la creatividad... se basan en un aprendizaje que no sea guiado». Por otra parte comenta que «la cantidad de materiales, de facilidades a las que optan en un centro privado hacen ver que la educación pública no está del todo bien valorada» por los propios ingleses. También resalta que «en España deberíamos darnos cuenta de lo que tenemos que hacer, en vez de cambiar la ley con cada legislatura, es unirnos para poder mejorarla poco a poco y luchar contra esas cosas que no deberían seguir pasando».

Pese a estar satisfecha con su experiencia en el Reino Unido, Enríquez confiesa que su futuro lo ve en la ciudad herculina. «No me importaría irme a otra ciudad y empezar de cero, pero sé que mi sitio está en A Coruña y tarde o temprano voy a volver».

Lo que tiene claro es que poner que vivió en Londres en su currículo le va a abrir puertas laborales cuando regrese: «El hecho de estar aquí y tener que buscarte la vida te ayuda mucho a tener una conversación fluida y mejorar tu nivel de inglés».