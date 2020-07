Falece Elvira Varela Bao, memoria das Irmandades da Fala

0

La Voz de Galicia

15/07/2020

Din que os fogares que habitamos falan de nós. A casa de Elvira Varela Bao, unha das últimas testemuñas das Irmandades da Fala, era a memoria dun tempo que moitos só coñecemos a través dos libros de texto da escola. O seu salón, situado na súa vivenda da Coruña, era todo un museo que sempre estaba encantada de ensinar á prensa. Alí seguirán penduradas as ilustracións e pinturas orixinais de Álvaro Cebreiro, Castelao e Camilo Díaz Baliño (pai de Isaac Díaz Pardo) que atesouraba; ordenadas nos andeis, primeiras edicións como a O rei avarento, o álbum Nós, convertido en libro en 1931, A rosa de cen follas, coa dedicatoria de Ramón Cabanillas, ou o xuramento galeguista, «Polo que máis quero xuro ser dos bos e xenerosos»; na parede, fotos que son tesouros, con Lugrís (pai), Anxel Casal e Antón Vilar Ponte sorrindo á cámara. E, entre aqueles fundadores das Irmandades, seus pais: Bernardino Varela do Campo e Elvira Bao, a mestra republicana que bautiza hoxe co seu nome a primeira residencia de estudantes pública da Universidade da Coruña e un praza na cidade desde o 2017.

A voz dunha época apagouse este 15 de xullo, curiosamente, no cabodano de Rosalía de Castro. Elvira Varela Bao faleceu aos 94 anos de idade, logo dunha vida dedicada a rescatar do esquecemento o legado dunha xeración única. A que alumeou as Irmandades no 1916 na Coruña (activas ata 1931), o movemento galeguista que asumiu por vez primeira o monolingüismo en galego e foi xerme do nacionalismo.

Elvira tiña tan só dez anos cando comezou a Guerra Civil no 1936, pero os recordos daqueles infaustos momentos seguían claros súa retina. Desde a persecución da que foi vítima seu pai ao encadeamento de súa nai polo seu activismo nas Irmandades e como presidenta da Agrupación Republicana Feminina da Coruña. Indelebles eran tamén outros recordos máis alegres, como as tardes de sobremesa con Castelao na casa.

Un traballo de recuperación e rescate polo que foi recoñecida como Republicana de Honra 2013 pola Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña. Un esforzo que pagaba a pena, insistía. «Para que aquilo nunca máis se repita», defendía.