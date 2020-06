0

a coruña / la voz 13/06/2020 21:16 h

Emocionada y preocupada. Así se encuentra Bea López, la dueña del Bikiño. Afirma que desde que contó en Radio Voz las serias dificultades que atraviesa para reabrir su local no ha parado de recibir llamadas: «No sabes la cantidad de gente que me llama, no me canso de llorar. Muchos clientes me ofrecen dinero por la situación del bar. Es superbonito».

Lo cierto es que no vive una situación sencilla. Su local, al igual que otros tres que hay en la calle San José, cuentan con un espacio muy pequeño, y que se ve seriamente perjudicado con las restricciones de aforo.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, avanzó este viernes que trabajan para «dar una solución inmediata» que podría ser la semipeatonalización temporal de la calle para que puedan colocar terrazas y así atender a sus clientes. No obstante, López indica que «por el momento no lo ha hecho. Pensé que iba a poner las señales, ya no digo el jueves que es cuando tuvimos la reunión con el Ayuntamiento, pero sí el viernes. Sigo sin ver señales de ningún tipo».

Esta posible medida pasaría por quitar plazas de aparcamiento. La regidora ya afirmó que no serían todas porque «los residentes del barrio necesitan tener dónde estacionar sus vehículos».

Sin embargo, López sostiene que la peatonalización de la calle «es un hecho. Los coches no caben y hasta es complicado aparcar». Además resalta que propuso en la reunión la «habilitación de una planta de un aparcamiento público a un coste razonable para los vecinos. que fueran 30 euros al mes o algo viable».

En cuanto a lo sucedido con la policía cuando intentó reabrir, López le da la razón a la alcaldesa en que no le cerraron el local pero matiza que «los agentes dijeron que me iban a multar con 600, 1.500 o 3.000 euros. Si eso no es cerrar un local... ¡Mi madre querida!». Añade que no pueden trabajar «con tensión y con miedo» y que sus clientes son respetuosos con el vecindario.