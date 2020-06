El Ayuntamiento busca una solución temporal para el problema de aforo de los bares de San José

0

La Voz de Galicia A. G. Ch.

a coruña 12/06/2020 14:26 h

La petición de Beatriz López, dueña del bar Bikiño, para que el Ayuntamiento ayude a los locales de la calle San José ha sido respondida este viernes por la alcaldesa de A Coruña. Inés Rey comunicó en Radio Voz que buscan desde Movilidad «una solución inmediata, que puede ser semipeatonalizar esa calle durante estos meses a través de la retirada de algunas plazas de aparcamiento». La regidora explicó que no podrían ser todas «porque hay residentes del barrio que necesitan estacionar ahí, pero si aquellas que puedan favorecer que los locales tengan un poco más de espacio para que puedan atender a sus clientes».

Esta posible solución «temporal» se hace pública después de que tanto López como la propietaria de Pepa a Loba hayan relatado sus dificultades para sacar adelante sus negocios al tener locales muy pequeños en los que la limitación del aforo hace que sean inviables. «Desde el Ayuntamiento entendemos que los hosteleros tienen que trabajar y que además están en unas circunstancias muy complicadas», afirmó Rey.

Sin embargo, la regidora negó las declaraciones de López sobre lo que sucedió el día de la reapertura del bar: «lo primero que quiero decir es que la Policía no cerró el local. Bea lo sabe. Se les dijo que con la ordenanza que tenemos y las normas que rigen esta fase, dado el tamaño de la acera no hay posibilidad de ampliación de la terraza y por lo tanto no se podía servir a tanta gente como las que había en ese momento». Rey añadió que el control policial se realizó porque «hubo varias llamadas de vecinos».