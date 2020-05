0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia F. Brea

La Voz 29/05/2020 11:02 h

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, habló en el programa Cita con María Pita, de Radio Voz, sobre la situación actual: «La fase 2 está transcurriendo sin mayores incidencias después de las aperturas de las playas. La ciudad va cobrando vida». Para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia, todos los grupos de la corporación municipal elaboraron de forma consensuada un plan de choque para paliar sus efectos: «Es momento de que los políticos seamos capaces de demostrar que estamos a la altura y trabajar por el bien común».

En relación al plan de choque, Rey destacó que es «el plan de la ciudad» y resaltó que «el Concello destinará cerca de 13 millones de euros en varios ejes». Por una parte estará la protección social y por otra una importante inyección económica y la concesión de ayudas para pequeñas y medianas empresas y autónomos y a los sectores del comercio, hostelería y la cultura. «Va a paliar las consecuencias de la crisis, asumiendo también el Concello competencias de otras Administraciones», resaltó la alcaldesa.

El clima de crispación que se está dando en la política nacional es algo que a la regidora le disgusta, y considera que «debería hacerse una reflexión. Esa elevadísima crispación me incomoda y creo que no ayuda a la recuperación económica. Hay que hacerlo de forma conjunta, es clave para el país».

Playas cerradas en San Juan

Junio está a la vuelta de la esquina y el buen tiempo y el calor de esta semana hace que muchos ya piensen en una de las fiestas preferidas en A Coruña, la que se realiza con motivo del San Juan. Inés Rey anunció que las playas estarán cerradas esa noche y que se extremará la vigilancia para «evitar tentaciones de que alguien quiera hacer hogueras en los arenales».

Eso no quiere decir que no se pueda celebrar. De hecho, la alcaldesa comentó que «estamos trabajando para preparar algo, siempre cumpliendo las medidas de higiene y seguridad. Es una situación complicada y hay que extremar las precauciones. Aunque las cifras de contagiados y fallecimientos bajen, no podemos bajar la guardia ni relajarnos». Rey reconoció que «es inevitable que se salga esa noche, por eso que se haga con sentidiño porque lo que es una noche de disfrute puede convertirse en algo pero si no tenemos cuidado».