Touriñán y Perdomo amenizan la cuarentena con directos llenos de humor en sus redes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

A Coruña 18/03/2020 14:12 h

Que la cuarentena nos coja con una sonrisa. Eso es lo que procuran cada noche desde que se decretó el estado de alarma los cómicos Xosé A. Touriñán y David Perdomo. Al igual que las innumerables iniciativas que surgen en las redes sociales para hacer ejercicio en nuestros hogares o realizar maratones de películas, el coruñés y el carralés han optado por trasladar su humor a los directos de sus cuentas en Instagram.

La realidad es que sus conexiones han sido todo un éxito entre sus seguidores y no seguidores, los cuales agradecían el encuentro on line para hacer más llevadero el aislamiento y el no poder salir a la calle. En la conversación que mantuvieron este martes no faltó el ya famoso acento del Koruño, personaje creado por Perdomo, y bromas acerca de que el coronavirus no afectaría a los coruñeses.