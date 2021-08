Estampida en Corcubión, con 400 jóvenes implicados en un macrobotellón en la playa de Quenxe

Paco González

Mientras el pequeño Concello de Corcubión y el limítrofe de Cee sufren uno de sus peores momentos desde que estalló la pandemia, con 16 y 59 casos activos, respectivamente, los hay que todavía tratan de regatear las normas fijadas por las autoridades sanitarias. Como este pasado sábado por la noche, cuando unos 400 jóvenes implicados —muchos de ellos menores de edad— , según apuntaron testigos, participaron en un macrobotellón en la playa de Quenxe, Corcubión.

Ocurrió entre las doce y media y la una menos cuarto de la madrugada. El arenal corcubionés y sus aledaños fueron escenarios de una gran fiesta al aire libre, en la que no faltó de nada: alcohol a raudales, música, buena climatología... Hartos de tanto ruido y de forma retirada (no es primera vez que hay quejas por la proliferación de botellones en la zona), algunos afectados decidieron llamar a la Guardia Civil. Una patrulla del puesto de Corcubión acudió al arenal de Quenxe y lo que se encontraron los agentes fue una multitud que empezó a correr en dirección a la playa. Algunos de estos jóvenes implicados se ocultaron en la oscuridad de la noche no si antes apedrear el vehículo patrulla, según confirmaron varias personas. Los uniformados no lograron arrestar ni identificar a ninguno de los 400 implicados.

Apenas dos horas después y viendo que la situación se había calmado, muchos de estos jóvenes regresaron al lugar en el que habían abandonado sus consumiciones a medio terminar y continuaron con la fiesta como si la cosa no fuera con ellos. Pero tras un nuevo aviso a la Guardia Civil y la presencia de los agentes, los chavales se volvieron a disolver a la carrera para no regresar a la zona.

Según apuntaron varios testigos a La Voz, la playa de Quenxe es uno de los espacios más utilizados por la juventud para la celebración de sus fiestas al aire libre, sobre todo ahora que la hostelería tiene que echar el cierre a la una de la madrugada. De lo que no son conscientes muchos de ellos es de la grave situación epidemiológica que sufre tanto Corcubión o Cee, dos concellos muy golpeados por esta quinta ola. Como ejemplo, el municipio ceense batió hace siete días el récord absoluto de casos activos desde marzo del 2020, con 81 diagnósticos activos en una sola jornada.