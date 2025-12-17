Procesados por el alijo de 1.339 kilos de cocaína en un pesquero de Camariñas

Agentes de la Policía Nacional y de Aduanas retiraron 44 fardos de la bodega del Nuevo Furuno durante la tarde del 9 de agosto del 2023. Ana García

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña desestimó los recursos de apelación presentados por dos hombres, ambos investigados por tráfico de drogas. A través de sendos autos, los magistrados confirman los procesamientos,